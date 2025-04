"Rote Rosen": Als Ben und Tina die Scheidungspapiere erhalten, funkt es wieder zwischen ihnen

Lüneburg - Kommen sie noch einmal zusammen? Eigentlich wollen sich Tina (gespielt von Katja Frenzel, 50) und Ben ( Hakim-Michael Meziani , 57) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " scheiden lassen. Doch als die Papiere vor ihnen liegen, liegt ein Knistern in der Luft.

René glaubt, dass die Beziehung zwischen den beiden nur in die Brüche gegangen ist, weil Tina nach Andalusien gegangen ist, doch das streitet Ben vehement ab. Denn er ist sogar stolz darauf, dass Tina ihren eigenen Weg gegangen ist. Sie ist sichtlich gerührt.

Als hätte er eine Vorahnung gehabt - René will aus der Gärtnerei eine Tanzschule machen. Gemeinsam wollen Ben und Tina das verhindern. Mit einer Täuschung können sie ihn von seiner Geschäftsidee abbringen. Auch Gunter (Hermann Toelcke, 71) ist glücklich darüber.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, stellt sich Ben die Frage, ob Tina sogar wieder ganz nach Lüneburg zurückkehren möchte? Bevor er das jedoch herausfinden kann, sorgt René (Oliver Petszokat, 46) im Dachgeschoss für ordentlich Trubel. Tina unterbreitet ihm das Angebot, dass er bei ihnen und nicht alleine in der Gärtnerei wohnen kann. Ben findet das überhaupt nicht gut.

Tina trifft eine Entscheidung: Sie bleibt in Lüneburg. © NDR

Gemeinsam mit Louis fahren Ben und Tina zu einem Ausflug ins Wendland. Astrid (Claudia Schmutzler, 58) möchte ihren Hof verkaufen, weswegen Tina ihre persönlichen Gegenstände abholen will. Dabei kommen in ihr Kindheitserinnerungen hoch. Ihr wird bewusst, wie sehr sie sich in Lüneburg zu Hause fühlt. Sie fasst einen Entschluss!

Ben unterstützt Tina bei ihrer Entscheidung in Lüneburg zu bleiben - und noch immer harmonieren die beiden zusammen. Geht da sogar noch mehr? Gemeinsam versuchen sie völlig gestresst zur "Heide-Rock-Nacht" zu kommen, im Verlauf knistert es gewaltig zwischen den beiden.



Und so kommt es, dass Tina und Ben wieder Gefühle füreinander entwickeln. Aber wie gehen sie jetzt die geplante Scheidung an?

Halten sie daran fest oder hat ihre Liebe eine neue Chance? Das erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten oder vorab in der ARD-Mediathek.