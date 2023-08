"Rote Rosen": Amelie bricht in Tränen aus

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) bricht in Tränen aus, als sie mitbekommt, was eine große Liebe bedeutet. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, bekommt sie aber mit, wie rührend sich Nicos (Markus Graf, 70) und Inken (Julia Weden, 55) versöhnen. Amelie wird völlig überraschend von ihren Gefühlen überwältigt.

Nach ihrem Geständnis wenden sich alle Freunde von Anette (Sarah Masuch, 45) ab. Bei Tina (Katja Frenzel, 49) und Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) will sie sich für ihre Tat mit einem Brief entschuldigen. Doch so weit kommt es erst gar nicht. Britta (Jelena Mitschke, 45) macht ihr unmissverständlich klar, dass sie die beiden erst einmal in Ruhe lassen soll.

Und letztlich treffen die Bewohner des Rosenhauses eine Entscheidung: Anette muss ausziehen - sofort! Nach ihrem Auszug ist sie am Boden zerstört und steht erneut vor den Trümmern ihres Lebens.

Ralf (Hardy Krüger junior, 55) hat den richtigen Riecher. Er glaubt, dass Marvin (Maurice Pawlewski, 25) Malte (Marcus Bluhm, 57) aus irgendeinem Grund schützt. Und damit hat er recht. Marvin hat nach der Rettung von Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) das Gefühl, dass er Malte etwas schuldig ist.

Doch irgendwie schafft es Ralf, das Vertrauen seines Sohnes zu gewinnen. Schlussendlich macht Marvin reinen Tisch und belastet Malte schwer.