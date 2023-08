"Rote Rosen": Amelie macht sich für Joriks Tochter zum Clown

Lüneburg - Das arme Kind! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hatte sich Henriettes (gespielt von Jonna Weidner, 6) Mutter Christin für einen spontanen Besuch angemeldet, doch dann sagte sie kurzfristig ab.

Jorik ist beeindruckt, als Amelie es schafft, Henni (Jonna Weidner, 6) wieder aufzuheitern. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist die Kleine traurig über das geplatzte Treffen mit ihrer Mutter. Sie leidet so sehr darunter, dass sie weder Jorik (Remo Schulze, 35) noch Silke (Anna Bardorf, 57) an sich heranlässt.

Erst Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) kann sie in ihrem Clown-Kostüm wieder etwas aufmuntern und zum Lachen bringen. Jorik ist schwer beeindruckt.

Anette (Sarah Masuch, 45) kann vorerst durchatmen. Staatsanwältin Werling fällt aus und muss den Fall wieder an Ralf (Hardy Krüger junior, 55) abgeben. Beide zeigen sich erleichtert. Denn Ralf ist fest entschlossen, Malte (Marcus Bluhm, 57) endlich das Handwerk zu legen. Wie passend, dass der gerade in Lüneburg ist.

In Anette ruhen jetzt jedoch die Hoffnungen, dass Malte sie entlasten kann. Doch der hat ganz andere Pläne. Er macht ihr eine Liebeserklärung und schlägt ihr einen Neuanfang vor. Anette gerät ins Zweifeln: Hat sie etwa immer noch Gefühle für Malte? Zur großen Überraschung scheint er sich plötzlich auch noch an den Überfall zu erinnern.