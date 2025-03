"Rote Rosen": Amelie zieht einen Schlussstrich unter der Affäre mit Arthur

Lüneburg - Er spielt mit dem Feuer! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Arthur (gespielt von Vivian Frey , 43) mit Amelie Lara-Isabelle Rentinck, 38) angebandelt, dennoch kommen sich er und Svenja (Lea Marlen Woitack, 37) wieder näher.

Arthur (Vivian Frey, 43) kauft im Alleingang eine große Menge Fisch fürs "Carlas" ein. Als der Fisch eintrifft, kommt es zum Konflikt. Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38), die weiterhin mit Arthur flirtet, stellt sich auf seine Seite. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, sorgt Arthur im "Carlas" für Ärger. Im Alleingang kauft er eine große Menge Fisch ein. Bei der Anlieferung hält sich die Begeisterung der Chefköchin darüber in Grenzen. Amelie, die weiterhin mit ihm auf Flirtkurs liegt, springt ihm zur Seite. Doch in ihrer Rolle als Hotel-Chefin erteilt Svenja ihm eine Ansage.

Einen Tag nach Svenjas Rüge bleibt Arthur der Arbeit fern. Svenja ist enttäuscht von seiner Verantwortungslosigkeit. Sein Fehlen hat allerdings einen guten Grund. Arthur will den vielen Fisch loswerden und verkauft ihn auf dem Stadtfest. Svenjas Ärger legt sich, vielmehr ist sie beeindruckt von seiner Kreativität. Die beiden driften in einen Flirt ab, der letztlich sogar in einem Kuss endet.

Svenja hat daraufhin Gewissensbisse. Können sie und der Vater ihrer Patenkinder wirklich ein Paar sein? Trotz ihrer Unsicherheit stimmt sie einem Picknick mit Arthur zu. Allerdings wird auch ihm bewusst, welche Konsequenzen eine Beziehung mit Svenja mit sich bringen würde. Als er einen Rückzieher macht und dem Treffen fernbleibt, ist Svenja schwer enttäuscht.

Dennoch versucht sie ihren Schmerz mit Vernunft zu überspielen. In einem klärenden Gespräch bittet Arthur sie, Freunde zu bleiben. Vor allem der Kinder wegen willigt Svenja ein. In einem Tanz mit René (Oliver Petszokat, 46) kann sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen.