"Rote Rosen": Heiner gesteht Britta seine Gefühle, doch dann wird er enttäuscht

Lüneburg - Werden sie das neue Traumpaar? Seit Wochen kämpft Heiner (gespielt von René Dumont, 59) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " mit seinen Gefühlen für Britta (Jelena Mitschke, 47), bislang jedoch vergebens.

Britta (Jelena Mitschke, 47) ist amüsiert, weil Heiner sich überfürsorglich um sie bemüht. © NDR

Was er allerdings nicht weiß: Britta hat immer wieder erotische Tagträume von ihm, die sie allerdings versucht zu verdrängen. Als sie Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) davon erzählt, gibt sie Britta einen Rat. Der Umgang sollte weiterhin freundschaftlich bleiben. Damit Britta aber nicht zu kurz kommt, organisiert Amelie gleich erstmal ein Sexspielzeug für sie.

Heiner feiert seinen Geburtstag und freut sich vor allem über einen Gast: Britta. Doch da ist noch mehr: Er erfährt, dass sie gemeinsam mit Svenja (Lea Marlen Woitack, 38) die Überraschungsparty organisiert hat. Das Gemeinschaftsgeschenk sorgt allerdings für ein wenig Verwirrung.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wird Britta bei einer gemeinsamen Wanderung mit Heiner von einer Schlange gebissen. Obwohl der Biss harmlos ist, ist Heiner zutiefst besorgt und kümmert sich liebevoll um sie. In Britta wächst die Zuneigung. Sie fragt ihn direkt, ob er sich in sie verliebt hat.

Da fasst sich Heiner endlich ein Herz und gesteht Britta seine Gefühle. Er ist erleichtert, muss aber direkt eine Enttäuschung hinnehmen. Britta erwidert seine Gefühle nicht.