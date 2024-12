"Rote Rosen": Darum liebt Vivian Frey seine Serien-Rolle Arthur

Vivian Frey (42) spielt in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" die neue männliche Hauptrolle Arthur. © ARD/Stefanie Jockschat

TAG24: Moin, Vivian! Du bist in der neuen Staffel von "Rote Rosen" dabei. Wie ist es eigentlich, als Mann in einer Serie mitzuspielen, in der Frauen im Vordergrund stehen?

Vivian Frey: Ich finde es super, dass Frauen im Vordergrund stehen! Ich bin ein Fan der Frau an sich und ich finde, es gibt in der Welt des Films und Theaters immer noch zu wenige Projekte, in denen Frauen wirklich die Ehre zuteilwird, die Hauptverantwortung zu tragen. Und unsere Frauen hier sind extrem gute Schauspielerinnen. Es ist also aus meiner Sicht eine Win-win-Situation.

TAG24: Wie würdest Du Deine Rolle als Arthur beschreiben und könntest Du Dich damit im wahren Leben identifizieren?

Frey: Ich liebe meine Rolle. Es ist wirklich verrückt, wie viel Ähnlichkeit wir miteinander haben. Manchmal lese ich die Drehbücher und denke mir: "Das gibt's doch gar nicht: Genau das hätte ich jetzt auch antworten wollen!"

Er hat einen wunderbaren Humor, ist ein Abenteurer und Grenzgänger und außerdem ein Bauchmensch. Es macht großen Spaß, ihn zum Leben zu erwecken, und wie er auf der Beziehungsebene in die Serie eingebettet ist, hätte für mich nicht besser sein können.