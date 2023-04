"Rote Rosen": Anette plagen schwere Gewissensbisse

Lüneburg - Die kriminellen Machenschaften von Anette (gespielt von Sarah Masuch, 45) und Malte (Marcus Bluhm, 56) drohen in der kommenden Woche bei der ARD-Telenovela " Rote Rosen " aufzufliegen.

Anette (Sarah Masuch, links) und Malte (Marcus Bluhm) müssen mit den Folgen ihrer Tat umgehen. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Auslöser dafür ist der Überfall auf einen Lastwagen von Anettes Spedition. Malte hatte diesen in Auftrag gegeben, um die Versicherungssumme zu kassieren. Doch Ben (Hakim-Michael Meziani, 55), der am Lenker saß, wurde dabei schwer am Kopf verletzt, und liegt im Krankenhaus.

Wie die ARD-Wochenvorschau zeigt, ist Anette wütend und bereut, dass sie dem kriminellen Plan ihres Ehemannes zugestimmt hat. "Ich habe meinem Kontakt ganz klar die Anweisung gegeben: 'keine Gewalt'", rechtfertigt sich Malte und schafft es, sie schlussendlich doch zu beruhigen.

Allerdings nur, bis seine Frau mitbekommt, dass Ralf (Hardy Krüger jr., 54) den Überfall auf den Lastwagen für vorgetäuscht hält. Er passt nicht zur bisherigen Serie der Lkw-Bande, findet der Staatsanwalt. Auch die Vermutung der Polizei ist eindeutig: Trittbrettfahrer waren am Werk.

Ralf weiß, wie brisant die Informationen sind und dass sie nicht in falsche Hände fallen dürfen. Schließlich sollen seine Ermittlungen nicht gefährdet werden.

Daher bittet er Anette um Verschwiegenheit. Dass sie in den Betrug involviert ist, scheint er nicht zu ahnen. Natürlich schweigt sie nicht und erzählt Malte davon, der ein Ablenkungsmanöver startet.