"Rote Rosen": Nutzt Gunter eine Dating-App, um Frauen zu betrügen?

Lüneburg - Der Schock ist groß! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " steht die Zukunft von Gunter (gespielt von Hermann Toelcke, 70) und Merle (Anja Franke, 59) auf dem Spiel.

Als dann auch noch Dilay (Ideal Kanal, 32) in der Tür steht und erklärt, dass Gunter wegen Betruges angezeigt worden ist, ist das Chaos perfekt.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, fällt es Gunter schwer, Merle die Wahrheit zu sagen. Doch die kommt relativ schnell dahinter. Merle sucht die Aussprache, doch bevor es überhaupt dazu kommt, entdeckt sie auf einer Dating-App das Profil von Gunter. Sie ist irritiert.

Das kommt für sie aber eigentlich nicht infrage, ein Leben in der niedersächsischen Provinz ist ihr zu langweilig. Gunter spielt die Geschichte allerdings herunter, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen.

Merle kann Gunter in einem Spiel "42 Fragen zum Verlieben" dazu bringen, sich über ihr gemeinsames Leben zu äußern. Die Antwort dürfte ihr aber nicht gefallen: Gunter macht ihr klar, dass er lieber in Lüneburg bleiben will, als Merle zurück nach Costa Rica zu begleiten.

Gunter ist geschockt, als er erfährt, dass jemand auf der Dating-Plattform seine Identität nutzt, um Frauen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mit der Unterstützung von Merle versucht er den Betrüger in eine Falle zu locken - nur ohne Erfolg. Während er die Ermittlungen der Polizei überlassen will, gibt Merle nicht so schnell auf. Ihr Kampfgeist ist geweckt.

Gemeinsam mit Dilay kann sie dem "falschen Gunter" eine Falle stellen, sodass er festgenommen werden kann. Gunter wird aber das Gefühl nicht los, dass Merle der "falsche" Gunter auf dem Partnerprofil ganz gut gefallen hat.

Gibt er am Ende doch klein bei, um die Beziehung zu Merle zu retten? Das seht Ihr immer zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.