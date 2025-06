"Rote Rosen": Beliebte Telenovela fliegt wochenlang aus dem Programm

Lüneburg - Auf die Fans der beliebten ARD-Telenovela " Rote Rosen " kommen schwere Zeiten zu. Am Freitag läuft die vorerst letzte Folge, dann ist Sommerpause - ganze neun Wochen lang!

Britta (Jelena Mitschke, 47) fühlt sich nach Amelies Abschied einsam und sucht Nähe bei Heiner (Rene Dumont, 59). Doch als sie am nächsten Morgen neben ihm im Ehebett aufwacht, das sie mit Hendrik geteilt hatte, bereut sie ihre Entscheidung zutiefst. © NDR

In den vergangenen Jahren waren die "Rote Rosen" und auch "Sturm der Liebe" durch andere Formate ersetzt worden, die allerdings allesamt kaum nennenswerte Einschaltquoten brachten. Daher setzt das Erste in diesem Jahr ab dem 30. Juli eine Woche lang zunächst auf spannende und humorvolle Filme.

Anschließend übernimmt der Sport. Zwischen dem 5. und dem 27. Juli ist die Tour de France zu sehen, vom 26. Juli bis zum 3. August treten dann die Frauen bei der Tour de France Femmes in die Pedalen.

In den darauffolgenden Wochen werden erneut Spielfilme gesendet. Am 1. September folgt die große Erleichterung. Wie gewohnt starten die "Roten Rosen" um 14.10 Uhr mit ihren Abenteuern aus Lüneburg.

Allerdings haben es die letzten Folgen vor der Sommerpause noch in sich. Wie in der Vorschau zu sehen ist, kann Britta (gespielt von Jelena Mitschke, 47) die Anwesenheit von Heiner (René Dumont, 59) in ihrem alten Ehebett noch nicht ertragen. Er zeigt zwar Verständnis, reagiert aber enttäuscht auf die Zurückweisung. Erst ein Gespräch sorgt zumindest vorerst für Klarheit.

