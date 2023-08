10.08.2023 15:10 "Rote Rosen": Bringen seine Kinder Hendrik zur Vernunft?

Rote Rosen am Freitag, 11. August 2023: Hendrik will in allen Bereichen der Beste sein. Doch dieses Ego stellt ihn vor so manches Problem.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Kann er über seinen Schatten springen? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" will Hendrik (gespielt von Jerry Kwarteng, 47) nach seiner Tablettensucht wieder als Arzt im Krankenhaus arbeiten. Hendrik (Jerry Kwarteng, r.) wird von den Kindern darauf gestoßen, wie wichtig es ihm ist, der Beste zu sein. Mit Joe (Naiher Zerisenay, l.) und Lilly (Lilly oder Lylou Röder, M.) © NDR/ARD/Nicole Manthey Wie in der Vorschau zu sehen ist, versucht Britta (Jelena Mitschke, 45) ihn davon zu überzeugen, die Teilzeitstelle als Oberarzt in ihrer Klinik anzunehmen. Doch letztlich scheitert ihr Angebot an seinem viel zu großen Ego. Vorerst zumindest, denn Silke (Anna Bardorf, 57) und Hendriks Spiegel halten ihm den Spiegel vor und können ihn schließlich überzeugen, das Angebot von Britta anzunehmen. Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) hat es geschafft, er kann mit Tina (Katja Frenzel, 49) in den Urlaub fahren. Sein Dank gilt Malte (Marcus Bluhm, 57), der ihm drei seiner Motorräder abgekauft hat und den uneigennützigen Retter spielt. Rote Rosen "Rote Rosen": Hendrik muss der bitteren Wahrheit ins Auge sehen Anette (Sarah Masuch, 45) kann sich das nicht länger mit anschauen und rückt endlich mit der Wahrheit über den Überfall auf Ben raus. Sie erleichtert ihr schlechtes Gewissen und gesteht Ralf (Hardy Krüger junior, 55) ihre Mitschuld an der Tat. "Rote Rosen": Britta und Amelie geraten wegen Nicos in Streit Kaum ausgesprochen, bereut Britta ihre Worte schon wieder. Nachdem sie Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) gesagt hatte, sie gehöre nicht länger zur Familie, bittet sie um Entschuldigung. Doch ihre Schwester lässt sie eiskalt abblitzen. Nicos (Markus Graf, 70) versteht den Streit der beiden nicht, dabei ist er schuld daran. Erst durch Hendrik wird ihm das auch klar. Nicos plant eine Versöhnung zwischen Britta und Amelie. Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, 84) versucht für Ceyda (Renan Demirkan, 68) eine neue Nähmaschine zu ertauschen. Dabei wird er von ihr amüsiert beobachtet. Blöd nur, dass auch Dilay (Ideal Kanal, 26) und Simon (Thore Lüthje, 30) die kaputte Nähmaschine entdecken und kurzerhand einfach eine neue kaufen. Am Ende staunen alle nicht schlecht: Es stehen drei Maschinen auf dem Tisch! Die "Rote Rosen"-Folge "Tauschhandel" (3803) läuft am Freitag, dem 11. August 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR/ARD/Nicole Manthey