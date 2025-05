"Rote Rosen": Noah und Valerie landen nach einem Streit in der Kiste

Lüneburg - Endlich traut er sich! Nach wochenlangem Zögern gesteht Noah (gespielt von Jan Niem, 36) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " Toni (Sarah Buchholzer, 25) seine Gefühle. Doch dann kommt alles anders.

Noah wird wegen seines Liebeskummers von Heiner (René Dumont, 59) verspottet. Als er auf die ebenfalls frustrierte Valerie (Maike Johanna Reuter, 35) trifft, geraten sie in einen heftigen Streit. Sie fühlen sich erleichtert. Als sie kurz darauf erneut aufeinandertreffen, ist die Anziehung zwischen ihnen groß - sie landen im Bett!

Die ist von seinem Geständnis überrascht und kann zunächst damit recht wenig anfangen. Erst nach und nach versteht sie, dass sich Noah nicht nur in sie verliebt hat, sondern auch, dass er hinter ihrem Chatpartner DCooley steckte.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, helfen Noah und Toni Elyas (Mehmet Daloglu, 29) bei seinen Vorbereitungen auf die erste Single-Party in der Wäscherei. Für ihn ist es eine willkommene Ablenkung zum Frust über Bella (Alessia Mazzola, 25).

Noah vermutet, dass sein Chefarzt eine Fehldiagnose vertuschen will. Er verschafft sich heimlich Zugang zur Patientenakte, findet aber keine Hinweise. © NDR

Nach der gemeinsamen Nacht mit Noah wird Valerie von ihrer Mutter scharf kritisiert, weil sie die ganze Nacht weg war. Und dann ist auch noch Olivia unruhig, womit Valerie überhaupt nicht zurechtkommt.

Erneut findet sie Trost bei Noah, der ihr anbietet, eine weitere Nacht mit ihm zu verbringen.

Noah setzt damit nicht nur die Beziehung zu Toni aufs Spiel, auch in der Klinik gerät er in Schwierigkeiten. Er kritisiert die Behandlungsmethoden seines Chefarztes und wird daraufhin aus dem OP-Plan gestrichen. Seine Facharztausbildung zum Kardiologen kann er damit nicht beenden.

Noah hat die Vermutung, dass sein Chefarzt eine Fehldiagnose vertuschen will. Also verschafft er sich heimlich Zugang zur Patientenakte, wird aber nicht fündig. Sogar Britta (Jelena Mitschke, 45) wendet sich gegen ihn, als er den Fall melden will. Handelt Noah wirklich aus persönlicher Rache?

Ob Noah aus dieser Sache noch herauskommt, erfahrt Ihr immer von Montag bis Freitag um 14.10 Uhr im Ersten oder vorab in der ARD-Mediathek.