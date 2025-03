"Rote Rosen": Ist Britta schuld an Valeries Frühgeburt?

Lüneburg - Wie konnte ihr das nur passieren? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Britta (gespielt von Jelena Mitschke, 47) ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Aber gibt sie ihn auch zu?

Nach der Beichte droht Valerie Britta mit einer Klage, sie hofft auf eine Entschädigung. Die Aussichten darauf sind allerdings gering, denn ihr und dem Baby geht es gut. Nach einem Gespräch mit Simon (Thore Lüthje, 32) sieht sie von weiteren Schritten ab. Britta ist erleichtert und sehnt sich nach ihrer Auszeit. Noah (Jan Liem, 36) will sie jedoch nicht gehen lassen, schließlich wird sie im Krankenhaus gebraucht.

Britta ist zunächst unsicher, wie sie damit umgehen soll. Immerhin ist sie schuld an der Frühgeburt. Sie vereinbart mit ihrem Gewissen einen Kompromiss. Sie verschweigt ihren Fehler, dafür lässt sie sich aber freistellen. Als Valerie jedoch glaubt, sie selbst hätte die Frühgeburt ausgelöst, bricht Britta ihr Schweigen.

Plötzlich wird ihr allerdings bewusst, dass sie Valerie (Maike Johanna Reuter, 35) die falschen Medikamente verschrieben hat. Nur so konnte es überhaupt zu der Frühgeburt kommen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, benötigt Sam (Jayceon Müller) für ein Projekt in der Schule ein Video seines verstorbenen Vaters Hendrik. Britta muss sich völlig überfordert mit ihrer Trauer der Situation stellen. Als sie sich das Video mit Hendrik anschaut, überkommt sie aber auch Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.

Heiner (René Dumont, 59) versucht seine Knieschmerzen mit Cannabis zu lindern. Britta lässt sich neugierig dazu verleiten, mit Heiner einen Joint zu rauchen. © NDR

Währenddessen kommen sich Britta und Heiner (René Dumont, 59) auf humorvolle Art näher. Britta findet dadurch zu neuer Leichtigkeit zurück und schafft es zum ersten Mal, ein richtiges Stück auf dem Cello zu spielen. Heiner beobachtet sie dabei und erlebt einen Magic Moment.

Ihm wird klar: Er hat sich in Britta verliebt. Auch wenn er starke Knieprobleme hat, für eine Wanderung mit Britta ignoriert er sie. Dabei übernimmt er sich und klagt fortan über starke Schmerzen. Als Britta ihn so findet, muss er peinlich berührt zugeben, dass er sich übernommen hat.

Die Knieschmerzen versucht er mit Cannabis zu lindern. In ihrer Neugier greift auch Britta zum Joint. Doch auf einmal kehren Ben (Hakim-Michael Meziani, 57) und Lilly (Lilly und Lylou Röder, 14) aus dem Urlaub zurück, sie werden beinahe erwischt. Lilly wundert sich allerdings über das alberne Verhalten ihrer Mutter.

Ob Britta wieder in die Spur kommt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.