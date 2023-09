"Rote Rosen": Britta und Hendrik planen Hochzeit auf Sri Lanka, doch Joe ist fassungslos

Joe jedoch reagiert nicht so, wie sie sich das wohl gewünscht hat: Er ist fassungslos und versteht nicht, wie man auf so einen Plan kommen kann. Haben sie den Klimaschutz vergessen? Er fliegt garantiert nicht nach Sri Lanka!

Anette hingegen fühlt sich isoliert. Sie freut sich deshalb sehr, in Jorik einen Freund im Rosenhaus gefunden zu haben. Außerdem kommt die Ablenkung durch die Hilfe, die Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) und Marvin (Maurice Pawlewski, 45) benötigen, wie gerufen: Die beiden haben eine Menge alter Fahrräder ersteigert und müssen aus Platzgründen aus Bens Werkstatt weichen. Anettes Transporter ist also der Retter in der Not.

Die "Rote Rosen"-Folge "Neue Hoffnungen" (3822) läuft am Donnerstag, dem 7. September 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.