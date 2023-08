"Rote Rosen": Britta und Hendrik sind bei ihren Kindern abgemeldet

Lüneburg - Es fällt ihnen schwer! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " sind Britta (gespielt von Jelena Mitschke, 45) und Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) als Eltern bei ihren Kindern nicht mehr so gefragt.

Britta (Jelena Mitschke, r.) wird leicht wehmütig, als sie sich vom Ablöseprozess der Kinder kalt erwischt fühlt. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, werden die immer selbstständiger und wollen von ihren "Alten" nicht mehr viel wissen. Schließlich gewöhnen sich Britta und Hendrik aber an den Gedanken und schlagen den Kindern einen gemeinsamen Camping-Ausflug vor.

Bei Carla (Maria Fuchs, 49) und Ralf (Hardy Krüger junior, 55) spielt derweil das Thema Eifersucht eine große Rolle und rückt immer mehr in den Vordergrund. Vor allem kommen zwei Fragen auf: Warum empfindet Ralf so viel Sympathie für Anette (Sarah Masuch, 45) und warum weist Carla so viel Verständnis für Malte (Marcus Bluhm, 57) auf?

Weil sie sich nicht länger streiten wollen, beschließen Carla und Ralf, das Thema bei Seite zu legen, doch dann trifft Ralf beim Blutspenden auf Malte - und der tischt ihm auf, dass er schon einmal etwas mit Carla hatte.

Simon (Thore Lüthje, 30) hat Erfolg, er kann Dilay (Ideal Kanal, 26) die Angst vor einer möglichen Borreliose-Krankheit nehmen. Sie finden heraus, dass die Blutergebnisse vertauscht wurden. Statt krank zu sein, ist sie kerngesund. Dilay kann sich nun auch endlich öffnen und verrät, warum sie so in Panik geraten war: Ihr Onkel ist viel zu früh gestorben, weil er die Anzeichen einer Krankheit ignoriert hatte.