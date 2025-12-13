"Rote Rosen": Carla entdeckt eine mysteriöse Holzkiste

Lüneburg - Es wird mysteriös! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " entdeckt Carla (gespielt von Maria Fuchs, 50) auf dem Dornenhof eine vergrabene Holzkiste. Doch dann folgt ein großer Schock.

Carla (Maria Fuchs, 50) sucht in der Geschichte der geheimnisvollen Katharina Ablenkung von den Wechseljahren ... © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, will Carla nichts von ihren Wechseljahren wissen. Sie vermutet sogar eine Schwangerschaft als Ursache, doch nach einem negativen Test muss sie die Wahrheit akzeptieren.

Ihr Glaube an Geister auf dem Dornenhof lebt jedoch weiter. Mit einer Wünschelrute entdeckt Carla eine uralte vergrabene Holzkiste, aber die ist verschlossen.

Auf dem Kästchen entdeckt sie die Buchstaben K.S., sie ist sich sicher, dass dahinter die Initialen der magischen Katharina stecken. Carla will die Kiste auch ohne Schlüssel öffnen.

Auf der Suche danach vergisst sie allerdings einen Termin bei ihrer Gynäkologin. Britta (Jelena Mitschke, 47) ist stinksauer und hat genug. Es kommt zum Streit. Carla hingegen flieht vor ihren Wechseljahren und sucht in der Geschichte der geheimnisvollen Katharina nach Ablenkung. Britta hält davon nicht viel.

Allerdings macht Carla eine schockierende Entdeckung: Katharina wurde als Hexe verbrannt. Bei einem Fest glaubt sie, die Gestalt einer mysteriösen Person zu sehen und folgt ihr.