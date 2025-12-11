"Rote Rosen": Zwischen Lou und Jess kommt es zu einen Moment, der alles verändert
Lüneburg - Alles ändert sich! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) einen Unfall. Sie versteht dadurch, dass Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Daniel (Daniel Fritz, 40) den Abbruch ihrer Schwangerschaft akzeptieren werden.
Jess richtet daher ihren Blick nach vorne und nimmt Kontakt zu ihrer Lieblingsautorin Stella auf. Diese möchte sie gerne für eine Lesung gewinnen. Es gibt nur ein Problem: Stella fordert Geld dafür und will keinen Livestream machen.
Jonas (Patrick Schlegel, 34) reagiert mit Unverständnis auf die Forderungen, doch Jess verteidigt die Autorin - bis sie erkennen muss, dass hinter Stella jemand ganz anderes steckt.
In Wahrheit ist Stella ein Mann und heißt Steffen Wanneick (Nico-Alexander Wilhelm, 30) und sorgt nur für Probleme. Er hat keinerlei Interesse an einer Lesung mit Fans und will stattdessen einen reinen Audio-Stream. Notgedrungen willigt Jess ein und vertraut ihm ihre Lebensgeschichte an. Steffen will diese schamlos für sein nächstes Buch nutzen, dank der Unterstützung von Lou kann Jess das aber verhindern.
Als der Termin für den Schwangerschaftsabbruch näher rückt, macht Lou Jess klar, dass die Entscheidung darüber alleine bei ihr liegt. Kurz davor verschwindet Jess plötzlich. Schließlich wird sie von Lou gefunden, zwischen den beiden kommt es zu einem schicksalhaften Moment, der Jess umstimmt. Sie will das Kind für Lou und Daniel austragen!
"Rote Rosen": Lou erzählt Victoria von der Verwechslung - die reagiert sofort
Lou fühlt sich von der Neuigkeit überrollt und zögert damit, die Nachricht an Daniel weiterzuleiten. Sie ist sich nicht sicher, ob Jess ihr Wort hält. Aber sowohl die Böttchers als auch Jonas stehen hinter Jess. Mittlerweile sieht sie es als Schicksal an, das Kind der Mahlers zu bekommen. Trotz aller Gratulationen hat Lou ihre Zweifel. Sie fragt Franka (Birthe Wolther, 44), was das Kind für ihre Beziehung bedeutet.
Lou fällt es schwer, mit der Situation umzugehen. Als Jess juristische Probleme mit Wanneik bekommt, bittet sie ihre Hilfe an und fragt Victoria (Caroline Schreiber, 63) nach einem Anwalt. In diesem Zuge gesteht sie ihrer Mutter die Verwechslung der Insemination.
Erstmals hat Jess mit Problemen während der Schwangerschaft zu kämpfen. Dadurch lernt sie aber Lou besser kennen. Sie beschließen, Daniel gemeinsam zu informieren, dass er erneut Vater wird. Sie erreichen ihn jedoch nicht.
Lou sehnt die Rückkehr von Daniel herbei. Sie will ihm endlich sagen, dass Jess das Baby behalten will. Zuvor gerät sie aber mit Jonas in Streit.
Wie Daniel die Neuigkeit aufnimmt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
