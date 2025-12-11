"Rote Rosen": Zwischen Lou und Jess kommt es zu einen Moment, der alles verändert

Lüneburg - Alles ändert sich! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Jess (gespielt von Juana Nagel , 29) einen Unfall. Sie versteht dadurch, dass Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Daniel (Daniel Fritz, 40) den Abbruch ihrer Schwangerschaft akzeptieren werden.

Jess (Juana Nagel, 29) gelingt es mit Lous (Eva-Maria Grein von Friedl, 45, r.) Hilfe, Steffen alias "Stella van Eyck" daran zu hindern, ihre Lebensgeschichte für seinen Roman zu nutzen. © NDR

Jess richtet daher ihren Blick nach vorne und nimmt Kontakt zu ihrer Lieblingsautorin Stella auf. Diese möchte sie gerne für eine Lesung gewinnen. Es gibt nur ein Problem: Stella fordert Geld dafür und will keinen Livestream machen.

Jonas (Patrick Schlegel, 34) reagiert mit Unverständnis auf die Forderungen, doch Jess verteidigt die Autorin - bis sie erkennen muss, dass hinter Stella jemand ganz anderes steckt.

In Wahrheit ist Stella ein Mann und heißt Steffen Wanneick (Nico-Alexander Wilhelm, 30) und sorgt nur für Probleme. Er hat keinerlei Interesse an einer Lesung mit Fans und will stattdessen einen reinen Audio-Stream. Notgedrungen willigt Jess ein und vertraut ihm ihre Lebensgeschichte an. Steffen will diese schamlos für sein nächstes Buch nutzen, dank der Unterstützung von Lou kann Jess das aber verhindern.

Als der Termin für den Schwangerschaftsabbruch näher rückt, macht Lou Jess klar, dass die Entscheidung darüber alleine bei ihr liegt. Kurz davor verschwindet Jess plötzlich. Schließlich wird sie von Lou gefunden, zwischen den beiden kommt es zu einem schicksalhaften Moment, der Jess umstimmt. Sie will das Kind für Lou und Daniel austragen!