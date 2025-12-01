"Rote Rosen": Jess erhält von Daniel und Lou ein überraschendes Angebot
Lüneburg - Sie steht vor einer schwierigen Entscheidung! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" ist Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) ungewollt schwanger und will das ungeborene Kind eigentlich abtreiben. Doch Daniel (Daniel Fritz, 40) macht ihr ein Angebot.
Jess macht Daniel und Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) deutlich, dass sie das Kind nicht austragen möchte. Wie in der Vorschau zu sehen ist, verkraftet Daniel das nur schwer. Lou schafft es aber, ihn zu überzeugen, dass ihr Familienglück auch ohne ein drittes Kind perfekt ist.
Sein Blick richtet sich mittlerweile nach vorne, gemeinsam mit Lou geht er zu einer Lesung von Jess. Wie sich herausstellt, war das aber keine gute Idee. Daniel flüchtet, als aus einem Buch zitiert wird, man solle die letzte Chance ergreifen. Kurz darauf begegnet er Jess. Er bittet sie, das Kind doch auszutragen.
Schnell bereut Daniel seine Bitte, die er vor Lou verheimlicht. Doch als Lou Jess um eine Unterschrift für die Klage gegen die Frauenarztpraxis bittet, erfährt sie geschockt davon. Sie reagiert fassungslos. Niemals hätte sie damit gerechnet, dass Daniel Jess auffordert, das Kind zu behalten.
Lou zieht sich verletzt zurück. Nach einiger Zeit können sich Daniel und sie aber aussprechen. Mit dem Ergebnis, dass sie auch ohne ein drittes Kind glücklich sind. Aber ist die Krise damit auch ausgestanden?
"Rote Rosen": Jess flüchtet vor Lou und baut einen Unfall
Jess ist derzeit mit ihrem Leben überfordert. Neben dem nicht laufenden Buchladen kommt auch noch die ungewollte Schwangerschaft hinzu. Wie gut, dass die Praxis ihr eine Entschädigung über 7000 Euro anbietet, die sie auch sofort annimmt. Doch Lou und Daniel wollen sich damit nicht zufriedengeben.
Auch wenn sie sich nicht in die Belange von Jess einmischen wollen, bieten sie ihr ein Darlehen an, damit sie das aus ihrer Sicht viel zu geringe Entschädigungsangebot der Praxis nicht annimmt. Jess aber lehnt ab, sie will unabhängig bleiben. Durch Zufall bekommt sie mit, wie Lou über eine Adoption des Kindes nachdenkt.
Sie ist geschockt. Schließlich hatte sie sich doch für einen Abbruch entschieden. Schweren Herzens müssen Lou und Daniel ihre Entscheidung akzeptieren. Lou bietet Jess sogar an, sie zu dem Termin zu begleiten. Doch Jess wird das alles zu viel. Sie flüchtet und baut dabei einen Unfall.
Welche Folgen der hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR