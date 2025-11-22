"Rote Rosen": Carla hat erotischen Traum mit einem anderen Mann
Lüneburg - Was hat das nur zu bedeuten? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat Carla (gespielt von Maria Fuchs, 50) völlig unerwartet einen erotischen Traum. Dabei spielt aber nicht Michael (Hanno Friedrich, 59) die Hauptrolle, sondern Simon (Thore Lüthje, 32). Ein Wettstreit entfacht.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, stoßen Carla und Michael durch Zufall auf einen passenden Namen für ihr Bistro: "Galilea". Den Bedenken zum Trotz wird die Eröffnung ein voller Erfolg. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als der Hausgeist zuschlägt und die Gäste verschreckt.
Es dauert jedoch nicht lange, bis Carla und Michael seine Tochter Ellie (Kim Biebow, 26) entlarven können. Sie wollte nur für etwas mehr Gesprächsstoff sorgen, lautete ihre Ausrede. Die Erleichterung, dass es keinen Geist im "Galilea" gibt, ist groß - oder gibt es ihn etwa doch?
Völlig überraschend hat Carla einen erotischen Traum - mit Simon. Sie geht offen damit um und erzählt Michael davon. Doch das führt zwischen den beiden zu Unsicherheiten. Michael sieht sich aufgefordert, in einen Wettstreit mit Simon zu treten. Und das hat Folgen!
Beim Einrichten der Pferdeboxen braucht Carla Hilfe, Michael kann ihr mit seinen Rückenschmerzen aber nicht helfen. Spontan springt Simon ein. Während Michael zum Ausruhen verdammt ist, kocht innerlich seine Eifersucht hoch.
Um ihm diese zu nehmen, will Carla Michael verführen, doch der ist zu müde. Carla ist irritiert, ist Michael etwa zu alt für solche Abenteuer? Gemeinsam wollen sie am nächsten Tag Blumen aus der Gärtnerei holen, treffen dort aber niemanden an. Spontan zeigt Michael, wie viel Abenteuer noch in ihm steckt.
"Rote Rosen": Carla darf endlich in die USA, glücklich ist sie aber nicht
Wie von Geisterhand öffnet sich das Stalltor auf Dornenhof. Johanna (Brigitte Antonius, 92) hat eine Vermutung. Es muss der Geist der als Hexe verbrannten Frau sein. Während Carla die Äußerung amüsant findet, geht Michael auf Schatzsuche. Im Heu findet er einen mystischen Stein. Carla ist in Sorge.
Nachdem Carla und Michael von dem angeblichen Geist auf dem Ponyhof erzählen, schlägt Ellie vor, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Michael und Britta (Jelena Mitschke, 47) nehmen die Aktion nicht ernst, Carla jedoch spürt etwas Übersinnliches.
In ihr und Michael wächst mittlerweile das Gefühl, in Lüneburg so richtig angekommen zu sein. Blöd nur, dass Michael schon bald wieder zurück nach Texas muss. Weil Carla immer noch keine Greencard hat, muss er alleine reisen. Kurz vor seiner Abreise flattert aber die erlösende Nachricht ein, Carla darf in die USA reisen.
Warum trotzdem keine Freude bei den beiden aufkommt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR