"Rote Rosen": Richard verführt erst Franka und dann ihren Bruder

Lüneburg - Kommt er damit durch? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " muss Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) eine Niederlage verkraften. Bei der Versteigerung des Tech-Campus ging er leer aus.

Nach Victorias (Caroline Schreiber, 63) überraschendem Kauf des Tech-Campus bietet sie Richard (Florian Odendahl, 51, Foto) und Daniel (Daniel Fritz, 40) eine Mitarbeit in der EmKa an. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, versucht Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45), ihn und Daniel (Daniel Fritz, 40) mit einem Poker-Abend abzulenken. Zu seiner großen Überraschung sind auch Franka (Birthe Wolter, 44) und Julius (Jan Stapelfeldt, 43) dabei.

Richard versucht sich irgendwie durch den Abend zu mogeln, schließlich hat er mit beiden eine Affäre. Doch plötzlich sorgt eine Enthüllung für Aufsehen: Der Investor, der den Tech-Campus erworben hat, ist kein Unbekannter, sondern Victoria (Caroline Schreiber, 63).

Nach dem überraschenden Kauf bietet sie Richard und Daniel eine Mitarbeit in der EmKa an. Während Daniel verärgert ablehnt, sagt Richard zu. Schließlich verfolgt er immer noch den Plan, die Firma an sich zu reißen.

Nach seiner Zusage verspricht er Victoria zudem, dass er auch Daniel überreden wird, in die EmKa zurückzukehren. Allerdings trifft er auf erheblichen Widerstand.

Und das ist noch nicht alles! Der Racheplan von Franka und Julius geht voll auf. Letztlich sitzt Richard nur leicht bekleidet und gefesselt auf einem Stuhl in der Suite.