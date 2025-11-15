"Rote Rosen": Richard verführt erst Franka und dann ihren Bruder
Lüneburg - Kommt er damit durch? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" muss Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) eine Niederlage verkraften. Bei der Versteigerung des Tech-Campus ging er leer aus.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, versucht Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45), ihn und Daniel (Daniel Fritz, 40) mit einem Poker-Abend abzulenken. Zu seiner großen Überraschung sind auch Franka (Birthe Wolter, 44) und Julius (Jan Stapelfeldt, 43) dabei.
Richard versucht sich irgendwie durch den Abend zu mogeln, schließlich hat er mit beiden eine Affäre. Doch plötzlich sorgt eine Enthüllung für Aufsehen: Der Investor, der den Tech-Campus erworben hat, ist kein Unbekannter, sondern Victoria (Caroline Schreiber, 63).
Nach dem überraschenden Kauf bietet sie Richard und Daniel eine Mitarbeit in der EmKa an. Während Daniel verärgert ablehnt, sagt Richard zu. Schließlich verfolgt er immer noch den Plan, die Firma an sich zu reißen.
Nach seiner Zusage verspricht er Victoria zudem, dass er auch Daniel überreden wird, in die EmKa zurückzukehren. Allerdings trifft er auf erheblichen Widerstand.
Und das ist noch nicht alles! Der Racheplan von Franka und Julius geht voll auf. Letztlich sitzt Richard nur leicht bekleidet und gefesselt auf einem Stuhl in der Suite.
"Rote Rosen": Richard entscheidet sich für seine Freundschaft mit Daniel
Sein Plan geht aber auf. Das Architekturbüro von ihm und Daniel macht gemeinsame Sache mit der EmKa. Allerdings kritisiert Victoria den Entwurf für den Tech-Campus von Daniel und übt ihre Macht aus. Daniel bereut bereits jetzt seine Entscheidung, zugesagt zu haben. Als er auch noch mitbekommt, dass Richard den Deal forciert hat, fühlt er sich verraten.
Richard ist völlig zerrissen zwischen der Freundschaft zu Daniel und dem Wunsch, seine Mutter aus der Firma zu verdrängen. Victoria ist hingegen erschrocken von der Kaltblütigkeit, mit der ihr Sohn gegen sie vorgeht.
Nachdem Daniel das Versöhnungsangebot von Richard abgelehnt hat, ist dieser schlecht drauf. Um an Bestätigung zu gelangen, verführt er kurz hintereinander Franka und Julius. Vor allem Julius bekommt seinen Frust zu spüren.
Gedemütigt beichtet er Franka von seinem Ausrutscher. Sie aber verschweigt ihm den Sex mit Richard, dafür hält Franka Richard sein erbärmliches Verhalten vor Augen.
Ob Richard aus dieser Situation noch einmal herauskommt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR