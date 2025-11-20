"Rote Rosen": Jess entscheidet sich gegen das Kind

Lüneburg - Ihre Welt steht kopf! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Jess (gespielt von Juana Nagel , 29) nach wie vor verwundert über ihren positiven Schwangerschaftstest. Nachdem sie auf die Lösung gestoßen ist, trifft sie eine Entscheidung.

Derweil hat Jess (Juana Nagel, 29) erfahren, mit wem sie verwechselt worden ist – mit Lou Mahler! © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, geht Jess nach dem Test zu ihrer Frauenärztin. Dort trifft sie erneut auf Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45). Als Jess von Schwester Ina mit dem Namen "Frau Mahler" aufgerufen wird, wird sie stutzig. Im Scherz sagt Lou, dass dies hoffentlich nicht auch vor zwei Wochen geschehen ist.

Doch genau darin liegt die Wahrheit, wie Jess erkennt. Sie und Lou sind verwechselt worden! Sie versucht daraufhin, Lou und Daniel (Daniel Fritz, 40) die Wahrheit über die vertauschten Patientenakten zu sagen.

Denn: Jess ist schwanger - von Daniel. Als sie ihn damit konfrontiert, setzt er sie vor die Tür. Lou hingegen versucht sich an den Tag der Insemination zu erinnern. Stück für Stück setzen sich die Hinweise mittlerweile zusammen. Lou geht auf Jess zu und bittet sie, gemeinsam mit ihr in die Praxis zu gehen.

Für Jess bricht eine Welt zusammen. Sie ist von einem fremden Mann schwanger, ihre gesamten Pläne sind damit über den Haufen geworden. Sie fühlt sich vom Leben nicht nur unfair behandelt, sie hat auch Probleme, die Situation zu akzeptieren. Also trifft sie eine Entscheidung.