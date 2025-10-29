"Rote Rosen": Der Hochzeit von Svenja und Arthur droht ein Desaster
Lüneburg - Auf den großen Tag folgt der Abschied! Vor dem Umzug nach Berlin steht für Svenja (gespielt von Lea Marlen Woitack, 38) und Arthur (Vivian Frey, 43) in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" die Hochzeit bevor, doch zuvor haben sie ganz andere Sorgen.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat Arthur Angst, dass Bella (Alessia Mazzola, 25) nach seinem Weggang ganz unter den Einfluss von Victoria (Caroline Schreiber, 63) fällt. Unterdessen können Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Richard (Florian Odendahl, 51) Victoria davon überzeugen, Svenja endlich zu akzeptieren.
Völlig überraschend unterbreitet sie Arthur und Svenja den Vorschlag, ihre Hochzeit auf dem Gut auszurichten. Einen Moment lang zögern sie, vor allem Svenja bleibt skeptisch. Letztlich kann Victoria sie aber auf unkonventionelle Art überzeugen.
Vor dem großen Tag steht für Svenja noch der Junggesellinnenabschied an, doch der verläuft zunächst ziemlich langweilig. Selbst der Auftritt von Elyas (Mehmet Daloglu, 29) als Stripper kann die Stimmung nicht retten. Doch dann taucht plötzlich Julius (Jan Stapelfeldt, 43) auf und rettet den Abend.
Letztlich bleiben Svenja und Arthur dem Trubel fern, sie genießen die traute Zweisamkeit. Dabei ahnen sie nicht, dass Till (Francesco Oscar Schramm, 20) im Suff ihre Eheringe verloren hat.
"Rote Rosen": Arthur und Svenja fällt es schwer, Bella zurückzulassen
Der große Tag steht an, noch sind Svenja und Arthur entspannt. Till sucht unterdessen panisch nach den verlorenen Eheringen. Bei der Suche trifft er auf Jess (Juana Nagel, 29), die sofort in den Bann einer romantischen Mission gerät. Kurz darauf findet sie sogar die Ringe, schnell wird ihr klar: Sie müssen die Hochzeit retten.
Während Jess zusammen mit Jonas (Patrick Schlegel, 34) das Brautpaar sucht, gesteht Till seinem Vater den Verlust der Ringe. Vor allem Svenja trifft er damit sehr, für die Jennys Ringe eine große Bedeutung haben. Es soll nicht das einzige Missgeschick an diesem Tag bleiben.
Nachdem die Hochzeit geschafft ist, bereiten Svenja und Arthur ihren Abschied vor. Jedoch fällt es ihnen schwer, Bella in Lüneburg zurückzulassen. Auch sie begreift, dass sie ihren Vater und Svenja vermissen wird. Andererseits glaubt sie, bei Victoria in guten Händen zu sein. Dabei ahnt sie noch nicht, dass Richards perfider Plan aufgehen wird.
Vor dem Abschied haben Till und Bella noch einiges mit Arthur und Svenja vor und fertigen eine Bucketlist an. Vergebens, Svenja muss spontan für eine Wohnungsbesichtigung nach Berlin.
Ob sich Svenja und Arthur dennoch von ihrer Familie und ihren Freunden verabschieden können, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR