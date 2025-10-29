"Rote Rosen": Der Hochzeit von Svenja und Arthur droht ein Desaster

Rote Rosen Vorschau: Neben der Hochzeit von Svenja und Arthur naht auch ihr Abschied aus der Telenovela. Zuvor geht es jedoch noch turbulent zu.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Auf den großen Tag folgt der Abschied! Vor dem Umzug nach Berlin steht für Svenja (gespielt von Lea Marlen Woitack, 38) und Arthur (Vivian Frey, 43) in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" die Hochzeit bevor, doch zuvor haben sie ganz andere Sorgen.

Svenjas (Lea Marlen Woitack, 38) Junggesellinnenabschied gestaltet sich zunächst zäh. Schließlich bleiben sie und Arthur (Vivian Frey, 43, Foto) dem Trubel fern und genießen ihre Zweisamkeit – nicht ahnend, dass Till (Francesco Oscar Schramm, 20) in betrunkenem Zustand ihre Eheringe verloren hat ... © NDR Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat Arthur Angst, dass Bella (Alessia Mazzola, 25) nach seinem Weggang ganz unter den Einfluss von Victoria (Caroline Schreiber, 63) fällt. Unterdessen können Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Richard (Florian Odendahl, 51) Victoria davon überzeugen, Svenja endlich zu akzeptieren. Völlig überraschend unterbreitet sie Arthur und Svenja den Vorschlag, ihre Hochzeit auf dem Gut auszurichten. Einen Moment lang zögern sie, vor allem Svenja bleibt skeptisch. Letztlich kann Victoria sie aber auf unkonventionelle Art überzeugen. Vor dem großen Tag steht für Svenja noch der Junggesellinnenabschied an, doch der verläuft zunächst ziemlich langweilig. Selbst der Auftritt von Elyas (Mehmet Daloglu, 29) als Stripper kann die Stimmung nicht retten. Doch dann taucht plötzlich Julius (Jan Stapelfeldt, 43) auf und rettet den Abend. Rote Rosen Kehrt Lea Marlen Woitack noch einmal zu "Rote Rosen" zurück? Letztlich bleiben Svenja und Arthur dem Trubel fern, sie genießen die traute Zweisamkeit. Dabei ahnen sie nicht, dass Till (Francesco Oscar Schramm, 20) im Suff ihre Eheringe verloren hat.

Währenddessen gesteht Till Arthur den Verlust - und trifft damit vor allem Svenja, für die Jennys Ringe von großer Bedeutung sind. Doch das ist nicht das einzige Missgeschick, das an diesem Tag passiert. Wird der große Tag von Svenja und Arthur zum Desaster? © NDR

"Rote Rosen": Arthur und Svenja fällt es schwer, Bella zurückzulassen