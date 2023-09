"Rote Rosen": Der Kuss verändert alles zwischen Anette und Ralf

Lüneburg - Stehen sie zu ihren Gefühlen? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " sind Anette (gespielt von Sarah Masuch, 45) und Ralf (Hardy Krüger junior, 55) nach ihrem Kuss verwirrt.

Von ihrem spontanen Kuss überfordert, ziehen sich Anette (Sarah Masuch, l.) und Ralf (Hardy Krüger, r.) voneinander zurück. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wollen sie ihren intimen Moment so schnell wie möglich vergessen und ihre Gefühle füreinander ignorieren. Doch geht das überhaupt gut?

Um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, braucht Dilay (Ideal Kanal, 26) die Unterstützung von Simon (Thore Lüthje, 30). Sie will ihn überreden, eine Liebesszene aus die "Brücken vom Bosporus" nachzuspielen. Gemeinsam hatten sie sich den Film schon einmal angesehen. Doch Simon hat so gar keine Lust darauf und lässt Dilay eiskalt abblitzen.

Ausgerechnet ihm geschieht dann aber ein Missgeschick mit Dilays Schnittmuster für Brittas Hochzeitskleid. Als Wiedergutmachung willigt er schließlich ein. Und während die beiden die erfundene Liebesszene durchspielen, wird Dilay von ihren Gefühlen übermannt. Sie macht Simon einen echten Hochzeitsantrag! Wie wird er reagieren?

Gunter (Hermann Toelcke, 70) weigert sich weiterhin strikt, der Waldklasse der Willy-Brandt-Schule einen Platz auf seinem Gut zu geben. Silke (Anna Bardorf, 57) redet allerdings so lange auf ihn ein, bis er seine Meinung ändert. Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) bekommt davon aber nichts mit und macht Gunter eine scharfe Ansage. Zu Unrecht, wie sich im Nachhinein zeigt.