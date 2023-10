"Rote Rosen": Dilay kann endlich aufatmen

Lüneburg - Jetzt wird es ernst! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " schreiten die Hochzeitsvorbereitungen bei Dilay (gespielt von Ideal Kanal, 26) und Simon (Thore Lüthje, 30) weiter voran.

Daher will Anette ihr Leben erst einmal selbst in den Griff bekommen. Gut geht das aber nicht. Eine unverhoffte Begegnung mit Ralf führt sie in Versuchung.

Doch so richtig kann sich Dilay nicht auf die Reise freuen. Noch immer bangt sie um ihre Verbeamtung. Schließlich folgt die große Erlösung: Die Anzeige wegen Vorteilsnahme gegen sie wurde fallen gelassen. Nun kann sie sich voll und ganz auf den Trip in ihre Heimat konzentrieren.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, planen die beiden in die Türkei zu reisen, wo Simon die Familie seiner künftigen Ehefrau kennenlernen soll. Natürlich wollen sie dort auch nicht mit leeren Händen auftauchen und besorgen zahlreiche Gastgeschenke.

Gabi (Naomi Krauss, 56) und Silke (Anna Bardorf, 57) stehen vor einer schweren Entscheidung. Weil Gabi ein Job-Angebot in Norwegen erhalten hat, geht sie davon aus, dass Silke sie begleitet. Doch die hat keinerlei Lust darauf, will ihrer Frau aber auch die Freude daran nicht verderben. Tina (Katja Frenzel, 48) macht Silke in einem Gespräch deutlich, dass sie ehrlich mit ihrer Partnerin sein muss.

Gunter (Hermann Toelcke, 70) blickt freudig auf den gemeinsamen Ausflug mit Elle (Kim Fisher, 54). Leider geht ihr Plan schief. Sie will ausgerechnet zu der Kirche, in der sich Gunter und Dörte das Jawort gegeben hatten. Er sagt ihr ab. Carla (Maria Fuchs, 48) kann Gunter jedoch überzeugen, sich Elle anzuvertrauen. Als er das tut, kommt er regelrecht ins Schwärmen von seiner verstorbenen Frau. Elle will sich das nicht länger anhören und flüchtet.

Die "Rote Rosen"-Folge "Gastgeschenke" (3843) läuft am Montag, dem 9. Oktober 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.