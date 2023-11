"Rote Rosen": Dilay stößt Simon mit ihrem Kinderwunsch vor den Kopf

Lüneburg - Wird das Baby-Thema zum Beziehungskiller? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen" verspürt Dilay (gespielt von Ideal Kanal, 26) den sehnlichen Wunsch, Nachwuchs zu bekommen.

Ralf (Hardy Krüger junior, 55) bietet Marvin an, ihn nach Cottbus zu fahren. Wie schon Gunter kommt auch ihm etwas vor der Abfahrt dazwischen. Ralf erhält einen Tipp, dass Malte an einem Diamanten-Schmuggel beteiligt ist. Er könnte ihm endgültig das Handwerk legen.

Marvin (Maurice Pawlewski, 25) zieht seinen Plan durch und will den Lieferservice ausbauen. Dafür hat er gemeinsam mit Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) ein paar Lastenfahrräder aufgemöbelt.

Nachdem Carla (Maria Fuchs, 48) die Bombe hat platzen lassen, wird Gunter (Hermann Toelcke, 70) klar: Auch er liebt Merle (Anja Franke, 59) noch immer. Daher beschließt er so schnell es geht nach Costa Rica zu fliegen. Doch kurz vor seinem Abflug kommt es zur bösen Überraschung: Plötzlich steht Merle mit einem anderen Mann in der Hotel-Lobby!

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kommt Simon (Thore Lüthje, 30) mit ihrem plötzlichen Kinderwunsch allerdings nicht zurecht. Zumal er erst einmal geschäftlich mit seinem Start-up durchstarten will. Dilay versucht ihn mit allen Mitteln umzustimmen, aber schafft sie es auch?

Nach ihrem vermeintlichen Date verstehen sich Ceyda (Renan Demirkan, 68) und Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, 84) immer besser. Hannes erhält dann auch noch eine überraschende Einladung.

Gunter bleibt stur, er will Tina (Katja Frenzel, 49) nicht aus dem Pachtvertrag der Gärtnerei lassen. Mit Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) überlegt sie sich, wie sie Gunter dennoch überzeugen kann. Sie schlägt ihm einen Kompromiss vor. Sie gibt den Ladenverkauf auf, kommt den restlichen Verpflichtungen aber nach. Dadurch könnte sie immerhin halbtags als Keramikerin arbeiten. Aber will auch Merle das so?

Die "Rote Rosen"-Folge "Kinderwunsch vs. Karriere" (3865) läuft am Mittwoch, dem 8. November 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.