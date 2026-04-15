"Rote Rosen": Ellie tischt Julius eine Lüge auf, um an ihr Ziel zu kommen
Lüneburg - Setzt sie ihre Zukunft aufs Spiel? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" tut Ellie (gespielt von Kim Biebow, 27) alles, um an den Traumjob als Chefköchin im "Carlas" zu kommen. Dabei erhält sie unerwartet Hilfe.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, wird Ellie aus Versehen für eine Zeitarbeitsköchin gehalten und übernimmt spontan die Küchenleitung im "Carlas". Sie leistet überzeugende Arbeit, wie Julius (Jan Stapelfeldt, 43) findet, doch als er Ellie nach ihren Zeugnissen fragt, gerät sie in Bedrängnis.
Weil sie aber ihren Traumjob unbedingt haben will, fälscht sie kurzerhand ihre Referenzen. Als Carla (Maria Fuchs, 51) jedoch den neuen Koch kennenlernen will, kommt es für die beiden Frauen zu einer unerwarteten Überraschung.
Carla ist entsetzt, als sie dahinterkommt, dass Ellie Julius eiskalt belogen hat, um an den Job als Küchenchefin zu gelangen. Carla überlegt, ob sie Julius die Wahrheit sagen soll. Aber sie hat eine andere Idee und will Ellie eine Lektion erteilen.
Um Ellie an ihre Grenzen zu bringen, sorgt Carla dafür, dass alle Gäste gleichzeitig Eggs Benedict bestellen – ein Gericht, das Ellie nicht beherrscht. Letztlich muss sie Carla um Hilfe bitten.
Trotz des anfänglichen Widerstandes startet Ellie heimlich eine Kochausbildung bei Carla, aber nur, damit ihr Geheimnis vor Julius Bestand hat. Da die Küche auf dem Pferdehof zu klein ist, müssen sich die beiden nachts ins "Carlas" schleichen.
"Rote Rosen": Michael ist zurück und sorgt für ordentlich Wirbel
Voller Enthusiasmus verbringen Ellie und Carla eine Koch-Nacht im Restaurant, dabei werden sie allerdings beinahe erwischt. Um die Ausbildung nicht zu gefährden, heuert Carla sogar als Aushilfsköchin an. Julius darf unter keinen Umständen erfahren, dass Ellie gar keine Ausbildung hat.
Als Michael (Hanno Friedrich, 59) zurück in Lüneburg ist, macht er Carla überraschend einen Heiratsantrag. Die Freude darüber hält aber nicht lange an. Weil er heimlich das Hochzeitsmenü organisieren will, erwischt er seine Zukünftige mit Ellie beim gemeinsamen Kochen im "Carlas". Fällt der Betrug jetzt auf?
Michael ist schockiert, als er hinter die Wahrheit kommt. Auch wenn Ellie ihre Bewerbungsunterlagen gefälscht hat, hält er weiterhin zu Carla. Aber er stellt Ellie ein Ultimatum.
Wie dieses aussieht, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR