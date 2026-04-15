"Rote Rosen": Ellie tischt Julius eine Lüge auf, um an ihr Ziel zu kommen

Lüneburg - Setzt sie ihre Zukunft aufs Spiel? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " tut Ellie (gespielt von Kim Biebow, 27) alles, um an den Traumjob als Chefköchin im "Carlas" zu kommen. Dabei erhält sie unerwartet Hilfe.

Ellie (Kim Biebow, 27) wird von Julius (Jan Stapelfeldt, 43) versehentlich für eine Zeitarbeitsköchin gehalten und übernimmt spontan die Küchenleitung im Carlas. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wird Ellie aus Versehen für eine Zeitarbeitsköchin gehalten und übernimmt spontan die Küchenleitung im "Carlas". Sie leistet überzeugende Arbeit, wie Julius (Jan Stapelfeldt, 43) findet, doch als er Ellie nach ihren Zeugnissen fragt, gerät sie in Bedrängnis.

Weil sie aber ihren Traumjob unbedingt haben will, fälscht sie kurzerhand ihre Referenzen. Als Carla (Maria Fuchs, 51) jedoch den neuen Koch kennenlernen will, kommt es für die beiden Frauen zu einer unerwarteten Überraschung.

Carla ist entsetzt, als sie dahinterkommt, dass Ellie Julius eiskalt belogen hat, um an den Job als Küchenchefin zu gelangen. Carla überlegt, ob sie Julius die Wahrheit sagen soll. Aber sie hat eine andere Idee und will Ellie eine Lektion erteilen.

Um Ellie an ihre Grenzen zu bringen, sorgt Carla dafür, dass alle Gäste gleichzeitig Eggs Benedict bestellen – ein Gericht, das Ellie nicht beherrscht. Letztlich muss sie Carla um Hilfe bitten.

Trotz des anfänglichen Widerstandes startet Ellie heimlich eine Kochausbildung bei Carla, aber nur, damit ihr Geheimnis vor Julius Bestand hat. Da die Küche auf dem Pferdehof zu klein ist, müssen sich die beiden nachts ins "Carlas" schleichen.