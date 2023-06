"Rote Rosen": Endet Marvins Trennungsschmerz im Drogenrausch?

Lüneburg - Kriegt er noch einmal die Kurve? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " setzt Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 24) die Trennung von Charlotte (Malena Becker, 28) weiter zu.

Marvin (Maurice Pawlewski, 24) wird bei seinem Versuch, seinen Schmerz mit Drogen zu betäuben, von der entsetzen Anette (Sarah Masuch, 45) erwischt. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, droht er sogar, wieder auf die schiefe Bahn zu geraten. Marvin schottet sich von seinen Mitmenschen ab, sogar Anette (Sarah Masuch, 45) und Ralf (Hardy Krüger junior, 55) kommen nicht mehr an ihn heran.

Vor ihrer Abreise nach London unternimmt Charlotte noch den Versuch für einen versöhnlichen Abschied, doch Marvin hat keinerlei Interesse daran und lässt sie einfach stehen. Mit gemischten Gefühlen geht Charlotte von dannen und verlässt Lüneburg.

Seinen Kummer will Marvin mit Drogen betäuben, doch dabei wird er von Anette erwischt. Kommt sie noch rechtzeitig?

Tina (Katja Frenzel, 49) erkennt die Warnsignale nicht und schlittert geradewegs in ein Burnout. Als ihr plötzlich alles zu viel wird, macht sie die Gärtnerei einfach dicht. Ihre dadurch gewonnene Freizeit kann sie allerdings kaum genießen, wegen jeder noch so geringen Kleinigkeit geht sie sofort an die Decke.