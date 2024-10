Diese Schauspielerin war das Idol von "Rote Rosen"-Star Renan Demirkan

Bei "Rote Rosen" schlüpft Renan Demirkan (69) seit Frühjahr 2023 in die Rolle von Ceyda Kilic. © NDR

Die Schauspielerin mit türkischen Wurzeln wuchs in einem kleinen Dorf bei Hannover auf. Dort tauchte sie tief in das Hollywood-Kino der 50er- und 60er-Jahre ein.

"Mein Vater, von Beruf Ingenieur, liebte die amerikanischen Filme mit Cary Grant, Audrey Hepburn, Gregory Peck und Doris Day", sagte Demirkan der Bild. "Darum kannte ich schon als Kind alle Filmklassiker."

Ihr Idol zu Kinderzeiten: Doris Day (†97). "Ich fand sie bezaubernd in ihren pastellfarbenen Kostümen und hätte alles dafür getan, so zu sein wie sie. Ich war ihr größter Fan", so die 69-Jährige.

Mittlerweile sieht sie US-Darstellerin Meryl Streep (75) als Vorbild an.

Demirkan: "Ich hätte gerne ein Schauspielerleben gehabt, das sich rein auf die Arbeit als Schauspielerin konzentriert. Mein künstlerisches Wirken, so empfinde ich es, war stets so, als würde ich nur an der Seitenlinie dieses wunderbaren Berufes mitlaufen, nie aber wirklich dazugehören."