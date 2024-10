"Rote Rosen": Amelie begeht einen folgenschweren Fehler

Lüneburg - Sie setzt alles aufs Spiel! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " verfolgt Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 38) den Plan, den Askanier-Park zu kaufen. Doch dafür vernachlässigt sie ihr Privatleben - ganz zum Leidwesen von Jorik (Remo Schulze, 36) und Henni (Jonna Weidner, 7).

Plötzlich hat Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) das Gefühl, alle um sie herum überholen sie - nur sie wird im Carlas enden. © NDR

Eigentlich will Amelie ihre Pläne daraufhin über den Haufen werfen, doch wie in der Vorschau zu sehen ist, wirft ihr Fabienne (Sarah Eyfferth, 41) nach dem Rückzieher Feigheit vor. Eine Aussage, die Amelie sehr trifft.

Denn sie hat das Gefühl, dass alle um sie herum auf der Überholspur sind, ganz im Gegenteil zu ihr, die im "Carlas" versauert. Also beschließt sie kurzerhand, ganz zum Entsetzen von Jorik, den Askanier-Park doch zu kaufen.

Auf den erneuten Alleingang von Amelie reagiert Jorik fassungslos. Er wirft ihr egoistisches Handeln vor. Aber Amelie lässt sich nicht beirren, sie will mehr vom Leben. Die beiden geraten in einen heftigen Streit, in dem Joriks Worte Amelie zutiefst verletzen.

Von dem Vorwurf, Amelie würde sich nicht für Henriette interessieren, ist sie getroffen. Die beiden merken allerdings, dass Henni ihre Streitereien sehr belasten, und reißen sich ihr zuliebe zusammen. Aber reicht das auch, um ihre Familie zu retten?