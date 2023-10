09.10.2023 15:10 "Rote Rosen": Gabi stellt für ihre Beziehung ihre Bedürfnisse hinten an

Rote Rosen am Dienstag, 10. Oktober 2023: Gabi und Silke geraten in Streit, dabei wollen sie die Zeit genießen. Gabi stellt ihre Bedürfnisse hinten an.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Kann sie ihre Beziehung retten? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat Gabi (gespielt von Annette Wunsch, 58) ein Jobangebot aus Norwegen erhalten und hofft, dass Silke (Anna Bardorf, 57) sie begleitet. Begeistert ist sie davon aber nicht sonderlich. Tina (Katja Frenzel, r.) überschreitet bei Gabi (Naomi Krauss, l.) eine Grenze, um Silke zu beschützen. © ARD/NDR/Nicole Manthey Wie in der Vorschau zu sehen ist, führt die Situation dazu, dass Tina (Katja Frenzel, 49) Gabi vorwirft, die Wünsche ihrer Partnerin zu ignorieren. Diese Worte führen bei Gabi und Silke schließlich zum Streit. Dabei ist vor allem Silke auf Harmonie aus und hat Angst, die gemeinsame Zeit nicht sinnvoll zu nutzen. Weil sie sich mit Gabi versöhnen will, stellt sie ihre eigenen Bedürfnisse mal wieder hinten an. Aber geht das auch gut? Egal was sie auch tut, Anette (Sarah Masuch, 45) kann sich einfach nicht auf Ralf (Hardy Krüger junior, 55) einlassen. Allerdings lassen sie seine Bemühungen nicht kalt. Sie ist gerührt, als er alles dafür tut, gemeinsame Zeit mit ihr zu verbringen. Rote Rosen "Rote Rosen": Was wird aus Elle von Straten und Gunter? Von Tina erhält Anette den Rat, ihre Bedenken loszulassen - doch ohne Erfolg! Schweren Herzens sagt Anette Ralf, dass sie sich noch nicht bereit für eine neue Beziehung fühlt. "Rote Rosen": Gunter und Elle verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander Dilay (Ideal Kanal, 26) und Simon (Thore Lüthje, 30) freuen sich auf den bevorstehenden Familienurlaub in der Türkei. Allerdings soll er länger andauern, als zunächst angedacht. Anfangs ist das halb so wild, denn die Verbeamtung von Dilay sorgt bei ihr und Simon für gute Laune. Doch dann bemerkt Simon, wie seine Mutter sein Start-up ausbooten will. Gunter (Hermann Toelcke, 70) und Elle (Kim Fisher, 54) wollen eine Ausstellung besuchen, aber leider sind bereits alle Karten vergriffen. Als dann ausgerechnet Malte (Marcus Bluhm, 57) ihm auch noch die letzte Karte von Johanna (Brigitte Antonius, 90) vor der Nase wegschnappt, wächst sein Frust. Elle ist das alles egal, sie lässt die Ausstellung zu seiner großen Überraschung sausen. Schließlich endet der Abend in einer leidenschaftlichen Nacht zwischen den beiden. Die "Rote Rosen"-Folge "Leidenschaftliche Nacht" (3844) läuft am Dienstag, dem 10. Oktober 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.

Titelfoto: ARD/NDR/Nicole Manthey