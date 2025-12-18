"Rote Rosen" geht in die Winterpause: Diese Highlights stehen noch an
Lüneburg - Schwere Zeiten stehen an! Die ARD-Telenovela "Rote Rosen" verabschiedet sich ab Freitag in die Weihnachtspause, vorher warten aber noch spannende Geschichten auf die Zuschauer.
Zunächst will Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) nicht hinnehmen, dass Victoria (Caroline Schreiber, 63) den Tech-Campus nur verkauft, um eine AG zu verhindern.
Doch Britta (Jelena Mitschke, 47) bringt ihn ungewollt auf eine Idee: Wenn er die alten Verträge mit der Baufirma umdatiert, täuscht er rechtliche Verpflichtungen vor. Geht sein riskanter Plan auf?
Auf privater Ebene wird seine Affäre mit Julius (Jan Stapelfeldt, 43) im Podcast von Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) zum Thema. Julius ist verärgert, auch wenn er immer mehr Gefühle für Richard entwickelt.
Bei Simon (Thore Lüthje, 32) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) sieht das nach ihrem Sex anders aus. Er sucht Abstand, sie unverbindliche Nähe. Beim Herrichten einer Hotelsuite gerät Valerie in Zeitnot und bekommt unerwartete Hilfe von Simon. Erneut knistert es zwischen den beiden - sie landen im Bett!
Dabei werden sie aber von Julius in flagranti erwischt. Valerie wünscht sich weiterhin unverbindliche Treffen, doch die Konflikte stehen zwischen den beiden. In Giselas Podcast finden sie die Lösung: Situationship.
"Rote Rosen": Bella wird von ihrer Trauer übermannt
Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) ist mit der neuen Situation überfordert. Jess (Juana Nagel, 29) will das Kind doch austragen. Als sie juristische Hilfe benötigt, bietet sie ihr Hilfe an und fragt Victoria nach einem Anwalt. In einem Gespräch gesteht Lou ihrer Mutter die Verwechslung.
Lou freut sich auf die Rückkehr von Daniel (Daniel Fritz, 41), schließlich will sie ihm sagen, dass Jess das Baby behalten wird. Doch zunächst gerät sie mit Jonas (Patrick Schlegel, 34) in Streit.
Jess und Lou lernen sich immer besser kennen und wollen Daniel gemeinsam sagen, dass er Vater wird. Aber sie erreichen ihn nicht. Jess wird dabei klar, dass sie ihr Leben ordnen muss.
Während des Aufräumens entdeckt Bella (Alessia Mazzola, 25) die alte Kleidung ihrer verstorbenen Mutter. Sie wird von ihrer Trauer übermannt. Elyas (Mehmet Daloglu, 29) organisiert zur Ablenkung einen farbenfrohen Día de los Muertos auf Carlas Hof.
Gemeinsam stehen die beiden nun kurz vor der Abreise nach Mexiko. Ein Abendessen bei Victoria verläuft ausgelassen, doch plötzlich geht es Hermine schlecht. Müssen sie ihren Abschied verschieben?
Was vor der Winterpause noch so passiert, erfahrt Ihr von Mittwoch bis Freitag, um 14.10 Uhr, im Ersten oder vorab in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: NDR