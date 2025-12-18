"Rote Rosen" geht in die Winterpause: Diese Highlights stehen noch an

Lüneburg - Schwere Zeiten stehen an! Die ARD-Telenovela " Rote Rosen " verabschiedet sich ab Freitag in die Weihnachtspause, vorher warten aber noch spannende Geschichten auf die Zuschauer.

Julius (Jan Stapelfeldt, 43) kann seine Gefühle für Richard (Florian Odendahl, 51) nicht länger leugnen, trotz Valeries Warnungen. © NDR

Zunächst will Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) nicht hinnehmen, dass Victoria (Caroline Schreiber, 63) den Tech-Campus nur verkauft, um eine AG zu verhindern.

Doch Britta (Jelena Mitschke, 47) bringt ihn ungewollt auf eine Idee: Wenn er die alten Verträge mit der Baufirma umdatiert, täuscht er rechtliche Verpflichtungen vor. Geht sein riskanter Plan auf?

Auf privater Ebene wird seine Affäre mit Julius (Jan Stapelfeldt, 43) im Podcast von Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) zum Thema. Julius ist verärgert, auch wenn er immer mehr Gefühle für Richard entwickelt.

Bei Simon (Thore Lüthje, 32) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) sieht das nach ihrem Sex anders aus. Er sucht Abstand, sie unverbindliche Nähe. Beim Herrichten einer Hotelsuite gerät Valerie in Zeitnot und bekommt unerwartete Hilfe von Simon. Erneut knistert es zwischen den beiden - sie landen im Bett!

Dabei werden sie aber von Julius in flagranti erwischt. Valerie wünscht sich weiterhin unverbindliche Treffen, doch die Konflikte stehen zwischen den beiden. In Giselas Podcast finden sie die Lösung: Situationship.