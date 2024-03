"Rote Rosen": Hardy Krüger junior musste für seine Rolle ordentlich abspecken

Hardy Krüger junior (55) musste für eine Rolle erst zwölf Kilo zunehmen und für andere anschließend sechs Kilo abnehmen. © Felix Hörhager/dpa

Zunächst hatte der 55-Jährige in der Thriller-Verfilmung "Simon Beckett: Die Chemie des Todes" einen Job ergattert und durfte sich endlich mal von seiner dunklen Seite zeigen. Doch die Rolle hatte einen Haken: Er musste zwölf Kilo zunehmen!

Dafür schaufelte sich Krüger junior tagtäglich haufenweise Nudeln rein. Doch nicht nur der Blick auf die Waage hat sich für den 55-Jährigen gelohnt.

"Ausländische Produktionen besetzen mich mit ganz anderen Rollen als die Deutschen", erklärte er der Bild. "In Deutschland werde ich immer in eine Schublade gesteckt - und da komme ich auch schwer wieder heraus." In den heimischen Fernsehgeräten ist Krüger junior meist als der liebe Schwiegersohn von nebenan zu sehen.

"1999 habe ich mal bei 'Der Kurier des Zaren' einen Bösewicht gespielt. Aber das Publikum fand das dann gar nicht gut", erinnerte er sich.

Nach den Dreharbeiten für die Buch-Verfilmung mit zwölf Kilo mehr auf den Hüften musste der gebürtige Schweizer ran an den Speck. "Sechs Wochen später habe ich 'Rote Rosen' gedreht und da sollte ich wieder schlank sein. Das war schon eine Herausforderung", gestand er.