"Rote Rosen": Gunter trifft eine folgenschwere Entscheidung

Lüneburg - Damit hatte er nicht gerechnet! Gunter (gespielt von Hermann Toelcke, 71) ist in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " zurück in Lüneburg und fühlt sich bei einem Kurzbesuch im Hotel "Drei Könige" sofort wohl. Doch der angeschlagene Ruf von Victoria (Caroline Schreiber, 63) sorgt für Irritationen.

Gunter (Hermann Toelcke, 71) hat Zweifel, ob Victoria als Hotelbesitzerin geeignet ist. Sie tischt ihm eine ergreifende - allerdings erfundene - Geschichte über ihre Mutter auf und kann Gunter so umstimmen. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wachsen in Gunter die Zweifel, ob Victoria die geeignete Hotelbesitzerin ist. Ihr gelingt es allerdings, ihn mit einer ergreifenden, aber auch frei erfundenen Geschichte über ihre Mutter umzustimmen. Schließlich erklärt sich Gunter bereit, das Hotel an Victoria zu verkaufen.

Diese Entscheidung bereut er allerdings schnell. Denn Elyas (Mehmet Daloglu, 29) erzählt ihm von Victorias Machenschaften. Letztlich erkennt Gunter sogar, dass er mit der rührseligen Familiengeschichte manipuliert worden ist. Er trifft eine Entscheidung und zieht seine Zusage zum Hotelverkauf zurück.

Victoria reagiert fassungslos und rennt mitten in die Proteste auf dem Salzmarkt. Zitternd bricht sie zusammen.

Bella (Alessia Mazzola, 25) kann Victoria in einem Gespräch davon überzeugen, den Forderungen der Salzmarkt-Mieter nachzugeben. Völlig überraschend nimmt diese daraufhin die Kündigungen zurück und lässt die Mieten sogar stabil.