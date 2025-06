"Rote Rosen": Dieses Paar steigt noch vor der Sommerpause aus

Lüneburg - Der Abschied naht! Tina (gespielt von Katja Frenzel, 51) und Ben (Hakim-Michael Meziani, 57) planen nach ihrem Liebescomeback in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " den Umzug ins Wendland. Noch vor der Sommerpause werden sie die Serie verlassen.

Tina (Katja Frenzel, 51) und Ben (Hakim-Michael Meziani, 57, M.) sehen eine Chance, dass Ben mit seinem Blog Geld verdienen könnte. Sie wollen mit Mikas (Benjamin Piwko, 45, r.) Hilfe Videos in Gebärdensprache drehen. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kann Ben allerdings nicht sofort mit ins Wendland ziehen. Ohne seine Stammkunden in Lüneburg könnte er seine Werkstatt nicht weiterbetreiben.

Er hat allerdings schon eine Idee, wie er trotzdem zu Geld kommen kann.

Mit seinem Blog will Ben sich etwas dazuverdienen und setzt dabei auch auf die Hilfe von Mika (Benjamin Piwko, 45), der dazu Videos in Gebärdensprache drehen soll. Doch seine Redaktion lehnt den Vorschlag eiskalt ab. Ben aber gibt nicht auf und wird am Ende sogar belohnt.

Daher können Ben und Tina sogar optimistisch in die Zukunft blicken. Gemeinsam wollen sie im Wendland ein Biker-Café eröffnen. Sie verabschieden sich von Lüneburg und starten mit großer Hoffnung in ein neues Kapitel in ihrem Leben.

Bevor sie Lüneburg jedoch gänzlich verlassen, planen sie ein Grillfest im Schrebergarten. Doch aus irgendeinem Grund sind alle ihre Freunde verhindert. Die beiden sind schwer enttäuscht und wollen ihren letzten Abend in der Stadt nun alleine verbringen, bis Lilly (Lilly und Lylou Röder, 14) Ben und Tina mit einer liebevoll vorbereiteten Party überrascht.

Nach ihrem endgültigen Abschied machen sich Ben und Tina gemeinsam mit Louis (Jokke) auf den Weg ins Wendland. Schon nach kurzer Zeit vermisst Britta (Jelena Mitschke, 47) den Trubel im Rosenhaus. Heiner (René Dumont, 59) kann sie aber auffangen und trägt mit einem Saison-Abschluss-Fest im Schrebergarten zur Aufmunterung bei.