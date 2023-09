12.09.2023 15:10 "Rote Rosen": Joe will das Klima retten und Lüneburg verlassen

Rote Rosen am Mittwoch, 13. September 2023: Joe will das Klima retten. Als er von einer Schule in Cuxhaven erfährt, will er sofort dahin wechseln.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Ob er damit durchkommt? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" will Joe (gespielt von Naiher Zerisenay, 13) die Schule schmeißen. Britta (Jelena Mitschke, r.) ist erfreut, als Joe (Naiher Zerisenay, l.) Interesse an der neuen Schule bekundet. © NDR/ARD/Nicole Manthey Wie in der Vorschau zu sehen ist, will sich der Sohn von Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) viel lieber dem Klima widmen. Wie gut, dass Jorik (Remo Schulze, 35) ihm von einem Internat mit umweltbezogener Bildung in Cuxhaven erzählt. Sofort wird Britta (Jelena Mitschke, 45) hellhörig. Joe ist natürlich Feuer und Flamme für die Einrichtung und will sie sich sofort anschauen, doch Brittas Terminkalender ist so voll, dass sie keine Zeit für ihn findet. Anette (Sarah Masuch, 45) muss bei ihrem Neustart im "Drei Könige" noch einiges lernen. Simon (Thore Lüthje, 30) rät ihr, eine von einem Gast nicht ganz ausgetrunkene Flasche Wein zu kosten, damit sie Weine demnächst besser empfehlen kann. Rote Rosen "Rote Rosen": Britta und Hendrik wollen heiraten, doch es gibt ein Problem Dabei wird sie allerdings von einem Kollegen beobachtet, der Anette sofort bei Carla (Maria Fuchs, 48) anschwärzt. Völlig verärgert wirft Carla Anette vor, heimlich den bezahlten Wein der Gäste auszutrinken. Kann sie das Missverständnis ausräumen? "Rote Rosen": Marvin braucht dringend Geld Weil sich im Netz die Negativ-Kommentare über Fair Underwear häufen, plant Ceyda (Renan Demirkan, 68) eine Kampagne gegen Hass-Postings. Simon ist davon aber alles andere als begeistert. Er hat große Angst vor den Kosten und bittet Dilay (Ideal Kanal, 26), ihrer Oma das Vorhaben auszureden. Trotz aller Bemühungen kommt Dilay gegen das Engagement ihrer Großmutter nicht an. Vielmehr schlägt sie sich plötzlich auf ihre Seite. Marvin (Maurice Pawlewski, 25) gerät mit der mobilen Fahrrad-Werkstatt immer mehr an seine Grenzen. Um sie wirklich zu realisieren, braucht er dringend einen Führerschein. Ihm fehlt aber das Geld. Als Ralf (Hardy Krüger junior, 55) mitbekommt, wie sehr Marvin für die Idee brennt, bietet er ihm kurzerhand an, ihm das Geld für die Fahrschule zu leihen. Die "Rote Rosen"-Folge "Klima retten" (3826) läuft am Mittwoch, dem 13. September 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.

