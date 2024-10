"Rote Rosen": Jördis geht auf Distanz zu Klaas und will eine Pause

Lüneburg - Kommt es zur Trennung? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" wird die Situation zwischen Jördis ( Diana Staehly , 46) und Klaas ( Sebastian Deyle , 46) immer verfahrener. Der handfeste Streit zwischen ihr und Valerie ( Maike Johanna Reuter, 35) hat Folgen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, glaubt niemand den Behauptungen von Valerie, Jördis hätte sie die Treppen herunter geschubst, doch sie sorgt damit für weitere Spannungen.

Valerie (Maike Johanna Reuter, l.) versichert Simon (Thore Lüthje, r.), dass er nicht der Vater ihres Kindes ist. © NDR

Simon konfrontiert Valerie mit dem Verdacht und bringt sie damit in Erklärungsnot. Doch sie versichert ihm glaubhaft, dass er nicht der Vater ihres Kindes sein kann. Blöd nur, dass Julius auch davon erfährt und Valerie zur Rede stellt. Sie muss sich rechtfertigen und setzt alles aufs Spiel. Valerie fälscht ihren Mutterpass und legt ihn als Beweis vor.

Und so versucht sie sich ihrer Schwester wieder anzunähern. Franka und Valerie verbringen einen Abend wie in alten Zeiten miteinander, bis Franka klar wird, dass eine Versöhnung mit ihrer jüngeren Schwester für sie noch in weiter Ferne liegt.

Ob sich weiterhin alle gegen Valerie wenden, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.