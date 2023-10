04.10.2023 15:10 "Rote Rosen": Johanna geht auf Verbrecherjagd und begibt sich in Gefahr

Rote Rosen am Donnerstag, 5. Oktober 2023: Johanna will den Lockvogel spielen, um eine Verbrecherbande zu stellen. Eine Abfuhr nimmt sie nicht in Kauf.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Begibt sie sich wirklich in Gefahr? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" treibt eine Diebesbande in Lüneburg ihr Unwesen. Dilay (Ideal Kanal, l.) schärft der aufgewühlten Johanna (Brigitte Antonius, r.) ein, nie wieder so unvorsichtig zu sein. © NDR/ARD/Nicole Manthey Wie in der Vorschau zu sehen ist, bietet sich Johanna (Brigitte Antonius, 90) bei der Polizei als Lockvogel an. Dilay (Ideal Kanal, 26) ist das Risiko allerdings viel zu groß, dass etwas schiefgeht und lehnt dankend ab. Johanna aber ist die Abfuhr egal, dann zieht sie die Aktion eben alleine durch und begibt sich in eine gefährliche Situation. Ralf (Hardy Krüger junior, 55) springt endlich über seinen Schatten. Er kann seine Gefühle nicht länger für sich behalten und gesteht Anette (Sarah Masuch, 45), dass er sich ihretwegen von Carla (Maria Fuchs, 49) getrennt hat. Rote Rosen "Rote Rosen": Gunter fällt aus allen Wolken, als er von Elles Vergangenheit erfährt Bei ihrem Gespräch werden die beiden zufällig von Malte (Marcus Bluhm, 57) beobachtet, der sofort den Verdacht hegt, dass zwischen Ralf und Anette etwas läuft. Er droht seiner Ex damit, Carla alles zu erzählen. Doch so weit kommt es gar nicht. Anette dreht den Spieß einfach um und geht einen Schritt auf Carla zu. Britta (Jelena Mitschke, 45) bleibt knallhart und erlaubt Lilly (Lilly und Lylou Röder) nicht, zu einem Rap-Konzert nach Bremen zu fahren. Die setzt sich aber darüber hinweg und steigt alleine in den Zug. Der Plan geht allerdings gehörig in die Hose! "Rote Rosen": Amelie wird von Gunter ausgenutzt Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) ist wenig begeistert, dass Coaching mit Elle von Straten (Kim Fisher, 54) machen zu müssen und sieht sich nur als Mittel zum Zweck. Entsprechend beschwert sie sich bei Gunter und erklärt ihm, er habe ihr das Coaching nur aufgedrängt, damit Elle in Lüneburg bleibt. Gunter öffnet sich und erklärt Elle, dass Amelie mit ihrer Vermutung recht haben könnte. Gabi (Naomi Krauss, 56) besucht ihre Frau Silke (Anna Bardorf, 57) und will unbedingt Amelie kennenlernen, doch die hält nicht viel davon. Die "Rote Rosen"-Folge "Lockvogel" (3841) läuft am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR/ARD/Nicole Manthey