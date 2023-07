"Rote Rosen": Jorik beeindruckt Amelie, doch die wird von ihrer Vergangenheit eingeholt

Lüneburg - Kann er sie damit beeindrucken? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist die Beziehung zwischen Jorik (gespielt von Remo Schulze, 35) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) eine wahre Achterbahnfahrt.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) wird schmerzlich an Torbens Todestag erinnert. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, setzt Jorik jetzt alles auf eine Karte und will wissen, wo er bei Amelie steht. Um sie zu beeindrucken, lässt er einen riesigen Blumenstrauß in ihr Zimmer stellen - mit Erfolg! Amelie lädt Jorik zu sich ein.

Doch als er bei ihr auftaucht, lässt sie ihn vor verschlossener Tür stehen. Amelie wird an den Todestag von Torben (Joachim Kretzer, 54) erinnert und hat damit zu kämpfen.

Als Trauzeugen harmonieren Ralf (Hardy Krüger junior, 55) und Anette (Sarah Masuch, 45) als Team prächtig. So sehr sogar, dass Anette mehr von Ralf will und sich in seinen Bann ziehen lässt. Schließlich erliegt sie seinem Charme.

Für Tina (Katja Frenzel, 49) nimmt der Stress immer mehr zu. Letztlich flüchtet sie sich in Gleichgültigkeit. Trotz aller Schwierigkeiten kann Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) sie auffangen. Immer mehr realisiert Tina, wie sehr sie Ben dankbar sein muss und dass sie schnellstmöglich eine Lösung für ihre Überbelastung braucht.