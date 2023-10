"Rote Rosen": Jorik reagiert geschockt auf die drohende Trennung

Lüneburg - Die Situation setzt ihm zu! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kriselt es aufgrund einer vermeintlichen Affäre zwischen Gabi (gespielt von Naomi Krauss, 56) und Silke (Anna Bardorf, 57).

Nach der Kenntnis über die Fälschung des Ökosiegels versuchen Ralf (Hardy Krüger junior, 55) und Gunter (Hermann Toelcke, 70) Carla (Maria Fuchs, 48) mit allen Mitteln davon zu überzeugen, ihr Wein-Promo-Event abzusagen. Sie weigert sich allerdings strikt. Da sie den Vorwürfen keinen Glauben schenkt, schickt sie selbst eine Flasche von dem Wein in ein Labor.

Jorik leidet sehr unter der drohenden Trennung seiner Mutter. Als Amelie das bemerkt, will sie helfen. Sie lockt Gabi und Silke unter einem falschen Vorwand an einen Tisch - doch damit macht sie die Situation nur noch schlimmer!

Um vorerst weiteren Konflikten aus dem Weg zu gehen und einen kühlen Kopf zu bekommen, zieht Gabi vorübergehend in ein Hotel.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, reagiert allerdings nicht nur Silke von Gabis Drohung, sich zu trennen, geschockt. Auch Jorik (Remo Schulze, 35) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) sind fassungslos.

Die Vorbereitungen für die Hochzeit laufen auf Hochtouren. Beim Thema "Outfit" kommen Britta (Jelena Mitschke, 45) und Lilly (Lilly und Lylou Röder) aber nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Erst Dilay (Ideal Kanal, 26) kann zwischen Mutter und Tochter vermitteln.

Marvin (Maurice Pawlowski, 25) trifft auf einen alten Bekannten. Sein Zellenkumpel Stevie (Daniel Wittmann, 30) taucht plötzlich in Lüneburg auf. Als Ralf (Hardy Krüger junior, 55) ihn sieht, glaubt er, den Dieb von Tinas (Katja Frenzel, 49) Lieferwagen wiederzuerkennen. Enttäuscht von seinem Vater verhilft Marvin seinem Freund bei der Flucht.

Die "Rote Rosen"-Folge "An den Tisch gelockt" (3857) läuft am Freitag, dem 27. Oktober 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.