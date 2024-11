"Rote Rosen": Jorik zieht einen Schlussstrich und verlässt Lüneburg

Lüneburg - Der nächste Abschied steht bevor! Noch in dieser Woche werden zwei Charaktere die ARD-Telenovela "Rote Rosen" verlassen. Am Freitag sind sie zum letzten Mal auf dem TV-Bildschirm zu sehen.

Der Streit zwischen dem Ex-Paar schwoll in den vergangenen Wochen immer weiter an. Er gipfelte, als Amelie versuchte, hinter Joriks Rücken den Askanier-Park zu kaufen.

Jorik ist sehr getroffen von ihren harten Worten und beschließt, Lüneburg zu verlassen. Gemeinsam mit Henni (Jonna Weidner, 7) will er nach Berlin gehen. In seiner Enttäuschung verweigert er sogar Amelie den Abschied von seiner Tochter. Doch die geht nicht ohne letzten Gruß. Amelie ist traurig, findet aber als Trost Wolfine in ihrer Wohnung.

Während sie zunächst noch nachdenklich reagiert, kommen bei ihr nach und nach die Erinnerungen an ihre allererste Begegnung hoch und dass bereits damals alles mit einer Lüge begann. Amelie ist hochgradig enttäuscht und wirft Jorik an den Kopf, dass sie sich niemals auf ihn hätte einlassen sollen.

Der Konflikt zwischen Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 38) und Jorik (Remo Schulze, 36) hat längst seinen Höhepunkt erreicht. Dennoch versucht er mit einer Einladung zu einem Essen die Wogen zu glätten, wie in der Vorschau zu sehen ist. Er bittet Amelie dabei sogar um eine Chance.

Amelie darf sich doch noch von Henriette (Jonna Weidner, 7) verabschieden. © NDR

Daraufhin warf er ihr nicht nur egoistisches Handeln vor, sondern auch Desinteresse an Henriette. Zwar zeigte auch sie sich stark von seinen Vorwürfen getroffen, dennoch wollten sich beide noch einmal zusammenreißen. Der Frieden währte aber nicht lange.

Denn zunächst nahm Amelie, trotz des Versprechens, kein Risiko einzugehen, eine Hypothek auf die Wohnung auf, als der Verkäufer auf eine Entscheidung drängte.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis Jorik von ihrem Alleingang erfuhr. In Panik und in Angst um seine Existenz wandte er sich an Julius (Jan Stapelfeldt, 42) und informierte ihn über den Verkauf des Askanier-Parks.

Als er seinen Fehler bemerkte, war es jedoch schon zu spät. Nun war es Jorik, der Amelie in den Rücken gefallen war.

Wie emotional der Abschied von Jorik und Henriette ausfällt, erfahrt Ihr am Ende der Woche um 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.