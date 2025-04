"Rote Rosen": Victoria macht Amelie ein unmoralisches Angebot

Lüneburg - Nimmt sie das Angebot an? Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 38) will ihre Affäre mit Arthur (Vivian Frey, 43) in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" weiterhin geheim halten, doch dann werden sie ausgerechnet von Victoria (Caroline Schreiber, 63) erwischt - mit Folgen!