"Rote Rosen"-Star lässt Bombe platzen: Vater ihres Sohnes ist ein Serienkollege

"Rote Rosen"-Darstellerin Birthe Wolter (43) wurde im Oktober erstmals Mutter. Der Vater ihres Sohnes ist ein Kollege von der ARD-Telenovela. © Fotomontage: Instagram/birthe_wolter

Im Interview mit BILD offenbarte die gebürtige Kölnerin, dass der Vater ihres Sohnes nicht - wie bisher angenommen - ihr langjähriger Partner Christian sei. Von dem sei sie nämlich bereits seit drei Jahren getrennt.

Stattdessen habe sie einen neuen Mann an ihrer Seite - einen Kollegen aus der ARD-Telenovela! "Es ist ein 'Rosen-Baby'! Aber ich sage den Namen des Vaters nicht, sonst drehen alle durch", witzelte die 43-Jährige. Sie verriet lediglich mit einem Augenzwinkern, dass es der "bestaussehende" Kollege sei.

Zwar wohne sie mit dem ominösen Mann (noch) nicht zusammen, der Kindsvater werde ab Mai aber viel in Lüneburg sein, wenn die Schauspielerin nach ihrer Babypause wieder für die Serie vor der Kamera stehen wolle.

Ihr Sohn werde natürlich auch an ihrer Seite sein, unterstrich die glückliche Mutter: "Ich freue mich so für Momme [der Name ihres Kindes, Anm. d. Red.], dass er dann in Lüneburg krabbeln und laufen lernen wird."