"Rote Rosen": Julius gesteht seine Gefühle für Mo

Lüneburg - Wie lange geht das noch gut? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Julius (gespielt von Jan Stapelfeldt, 41) Gefühle für Mo (Yunus Cumartpay, 44) entwickelt, doch der ist ja eigentlich mit Jördis verheiratet ( Diana Staehly , 46).

Dieser versucht seine Gefühle so gut es geht im Zaum zu halten, doch dann wird Julius auf der Straße überfallen. Ausgerechnet Mo kommt ihm zu Hilfe und vertreibt die üblen Gestalten. Seine Verliebtheit wird neu entfacht. Seiner Schwester Franka (Birthe Wolter, 42) gesteht er seine Gefühle für Mo.

Um neuen Schwung in die Beziehung zu bekommen, will Mo das Sexleben mit Jördis wieder zum Leben erwecken. Dafür braucht er allerdings Tipps, und die holt er sich natürlich wo: bei Julius!

So ist er auch mit dafür verantwortlich, dass Mo über seinen Schatten springen kann und einen Schritt auf Jördis zumacht. Beide wollen es noch einmal miteinander probieren und ihre Ehe retten. Dafür muss Jördis allerdings auch Klaas aus dem Weg gehen. Der zeigt sich schwer getroffen, akzeptiert aber ihre Entscheidung.

Wäre da nicht gerade ihr Kuss mit Klaas ( Sebastian Deyle , 46) und die bröckelnde Ehe. Doch wie in der Vorschau zu sehen ist, setzt sich ausgerechnet Julius für Jördis und Mo ein, auch wenn er seine eigenen Gefühle dafür hinten anstellen muss.

Vor seinem Freund will und kann er sie aber immer noch nicht zeigen. So will er wieder mit einer platonischen Freundschaft zurück zu ihm finden. Doch das ist alles andere als einfach.

Schließlich haben die beiden auch geschäftlich miteinander zu tun. Mo kreiert einen Heide-Duft, der einem Bekannten von Julius so gut gefällt, dass er ihn sofort für seine Firma kaufen will. Die Stimmung steigt.

Wie es zwischen ihm und Mo weitergeht, seht Ihr in den kommenden Tagen bei "Rote Rosen" zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in Mediathek.