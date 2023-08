"Rote Rosen": Lässt Marvin Malte auffliegen oder deckt er ihn aus Dank?

Lüneburg - Kommt er damit durch? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " steht Malte (gespielt von Marcus Bluhm, 57) nach der Aussage von Anette (Sarah Masuch, 45) gehörig unter Druck.

Anette macht weiter reinen Tisch und gesteht Britta (Jelena Mitschke, 45) und Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) ihre Beteiligung am Lkw-Überfall. Anschließend bekommt sie die gesamte Ablehnung des Rosenhauses zu spüren. Nur eine Person hält weiter zu ihr: Johanna (Brigitte Antonius, 90).

Auch wenn sie getrennt sind, wird Jorik (Remo Schulze, 35) das Gefühl nicht los, dass Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) ihn verführen will. Leider stellt sich das aber als peinlicher Irrtum heraus.

Doch Marvin lässt sich davon nicht einschüchtern und will Ralf (Hardy Krüger junior, 55) endlich die Wahrheit über den Überfall auf den Lastwagen erzählen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat er große Angst davor, dass Mitwisser Marvin (Maurice Pawlewski, 25) ihn auch noch anschwärzt. Er sieht keinen anderen Ausweg, als ihm zu drohen.

Von seinem Lehrer befeuert, hat Joe (Naiher Zerisenay, 13) große Angst vor der Zukunft. Hendrik reagiert zunächst entsetzt, dank der Unterstützung von Silke (Anna Bardorf, 57) kann er jedoch darauf eingehen und seinem Sohn mit gezielten Vorratseinkäufen zumindest ein wenig die Angst nehmen.

Dilay (Ideal Kanal, 26) und Simon (Thore Lüthje, 30) machen einen Ausflug, doch plötzlich sind ihre Fahrräder weg. Als wenig später auch noch die Drahtesel von Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, 84) und Marvin verschwinden, verdächtigt Dilay sofort eine Diebesbande. Doch nur wenig später tauchen die gestohlenen Zweiräder wieder auf - repariert und mit einem Waschbär-Aufkleber drauf.

Die "Rote Rosen"-Folge "Rettung in letzter Sekunde" (3806) läuft am Mittwoch, dem 16. August 2023, aufgrund der Frauen-WM erst um 14.20 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.