"Rote Rosen": Lilly trickst Ben und Britta aus

Lüneburg - Sie hat es geschafft! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Lilly (gespielt von Lilly und Lylou Röder) Britta (Jelena Mitschke, 45) und Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) ausgetrickst.

Britta (Jelena Mitschke, r.) bringt amüsiert Opfer, um den zarten Frieden mit Lilly (Lilly oder Lylou Röder, l.) nicht gleich wieder zu gefährden. Mit Ben (Hakim Michael Meziani, M.). © ARD/NDR/Nicole Manthe

Weil sie immer wieder unerlaubt aus Lüneburg abgehauen ist, hatte Britta eine Tracking-App auf dem Handy ihrer Tochter installiert. Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat Lilly aber einen simplen Trick genutzt, um Britta und Ben davon zu überzeugen, die App endlich zu deinstallieren. Kommen sie aber dahinter?

Auch wenn es ihr wehtut, Carla (Maria Fuchs, 49) entscheidet sich, die Beziehung zwischen Ralf (Hardy Krüger junior, 55) und Anette (Sarah Masuch, 45) zu akzeptieren. Um aber erst einmal Abstand zu gewinnen, verlässt sie Lüneburg und verabschiedet sich in Richtung Korfu. Malte (Marcus Bluhm, 57) hingegen will die neue Beziehung seiner Ex-Partnerin nicht hinnehmen und ertränkt seinen Kummer in Alkohol.

Anette und Ralf bekommen von alldem nichts mit und genießen ihre traute Zweisamkeit. Doch dann muss Ralf sich schlimmen Vorwürfen im "Heide Echo" erwehren.

Die Beziehung ist öffentlich geworden und somit wird ihm Befangenheit vorgeworfen, weil er ein Verhältnis mit der Angeklagten hat. Hat Malte seine Finger im Spiel?