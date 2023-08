"Rote Rosen": Malte muss notoperiert werden und plant schon wieder die Flucht

Lüneburg - Kommt er wieder einmal davon? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " droht Malte (gespielt von Marcus Bluhm, 57) der Knast.

Sein Fehlen hat allerdings eine einfache Erklärung. Malte liegt im Krankenhaus und muss notoperiert werden. Als Anette davon erfährt, macht sie sich sofort auf den Weg in die Klinik und besucht ihn nach der Operation.

Und so kommen die beiden zu dem Entschluss, dass eine Scheidung der einzig logische Schritt ist. Doch als es zum Termin beim Anwalt kommt, fehlt von Malte mal wieder jede Spur. Anette kann es nicht fassen.

Nachdem Ralf (Hardy Krüger junior, 55) so lange bearbeitet hat und ihm ein Geständnis entlocken konnte, steht Malte nun mit dem Rücken zur Wand.

Doch nicht nur Malte steht mittlerweile alleine dar, auch Anette ist isoliert von ihren Freunden. Noch immer nehmen sie ihr ihre Beteiligung und dem Mitwissen an dem Überfall auf Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) übel. Selbst als Ben und Tina (Katja Frenzel, 49) aus Österreich zurückkehren, gehen sie sofort wieder auf Abstand. Tina darf keinen Stress an sich heranlassen und will keinen Kontakt mehr.

Nach der Operation versucht Malte mit allen Mitteln den Prozess gegen ihn zu verzögern - ohne Erfolg! Schließlich wird ihm klar, dass er ins Gefängnis muss. Er sieht keinen anderen Ausweg und bucht einen Flug ins Ausland. Carla (Maria Fuchs, 48) bekommt davon Wind und stellt ihn zur Rede. Aber kann sie auch umstimmen?

Wenn Ihr wissen wollt, ob Malte dem Knast noch einmal entkommen kann, müsst Ihr zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr die ARD einschalten oder in der Mediathek nachschauen.