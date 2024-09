"Rote Rosen": Marvin macht Franka ein unmoralisches Angebot

Lüneburg - Damit ging er zu weit! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Marvin (Maurice Pawlewski, 26) einfach kein Glück bei den Frauen.

Marvin (Maurice Pawlewski, 26) leidet so unter der Trennung, dass er auch Simons (Thore Lüthje, 31) Nähe nicht erträgt. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Wie in der Vorschau zu sehen ist, leidet er immer noch enorm unter der Trennung von Charlotte (Malene Becker, 30). Das geht sogar so weit, dass er noch nicht einmal die Nähe von Simon (Thore Lüthje, 31) erträgt. Zu sehr erinnert er Marvin an Charlotte. Er möchte daher auch nicht, dass Simon einen Aushilfsjob im "Carlas" annimmt.

Nach und nach steckt Marvin jedoch seinen Liebeskummer wegen Charlotte weg. Als er sich mit Franka (Birthe Wolter, 42) ein Basketball-Battle liefert, wird ihm klar, wie gut sich die beiden immer noch verstehen. Weil sie nicht will, dass die alten Gefühle wieder hochkommen, versichert er ihr, dass es nur Freundschaft sei.

Eine Kiste voll befruchteter Hühnereier sorgt sogar dafür, dass sie sich freundschaftlich weiter annähern. Beim gemeinsamen Kümmern herrscht eine neue freundschaftliche Vertrautheit. Marvin nutzt diesen Moment aus und bietet Franka spontan an, Vater ihres Kindes zu werden. Franka weiß nicht so recht, wie sie darauf reagieren soll.

Nach der Fehlgeburt während ihrer Beziehung hat Franka keinerlei Interesse daran, Marvin auch nur annähernd in ihre Familienplanung miteinzubeziehen. Marvin ist enttäuscht. Er sieht aber ein, dass er einen Schritt zu weit gegangen ist und will sich mit Franka aussprechen.