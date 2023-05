24.05.2023 15:10 "Rote Rosen": Marvin stellt Charlotte vor die Wahl

Rote Rosen am Donnerstag, 25. Mai 2023: Charlotte muss sich entscheiden. Nimmt sie den Platz in London an, besiegelt das ihr Liebesaus mit Marvin.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Sie steckt in der Zwickmühle! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" steht Charlotte (gespielt von Malena Becker, 28) vor einer schwierigen Entscheidung. Marvin (Maurice Pawlewski, 24) wirft Charlotte (Malena Becker, 28) ungerechterweise vor, dass er in ihrem Leben keine Rolle mehr spielt. © NDR/ARD / Nicole Manthey Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Charlotte hocherfreut über die Zusage einer der renommiertesten Modeschulen Londons. Durch ihre Glücksgefühle bekommt sie allerdings nicht mit, wie sehr sich Marvin (Maurice Pawlewski, 24) immer mehr zurückzieht. Und auch Simon ist wenig begeistert. Was soll jetzt nur aus dem Start-up werden, wenn seine Schwester Lüneburg verlässt? Bei Charlotte kommen daher plötzlich Zweifel auf, doch ausgerechnet Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) spricht ihr Mut zu. Als sie allerdings mit Marvin über ihre Gefühle spricht, wirft er ihr vor, keine Rolle mehr in ihrem Leben zu spielen. Rote Rosen "Rote Rosen": Ralf nutzt die Geldnot seines Sohnes gnadenlos aus In ihrem neuen Haus angekommen, findet Sandra (Theresa Hübchen, 52) ein Bündel Liebesbriefe. Sie kann sogar die Besitzerin ausfindig machen. Doch dadurch wachsen in ihr die Gefühle, dass ihr zwar das Haus auf dem Papier gehört, emotional aber der Briefschreiberin. Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) macht sich große Sorgen um Tina (Katja Frenzel, 49). Sie reagiert völlig überzogen auf ein zu lautes Spielzeug von Louis (Jokke, 2). "Rote Rosen": Marvin kommt hinter ein Geheimnis und will von seinem Vater nichts mehr wissen Lilly (Lilly und Lylou Röder) hat großen Liebeskummer. Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) versucht ihr Tipps zu geben, wie sie ihren Schwarm Noah erobern kann. Über die neuerliche Familienharmonie ist Britta (Jelena Mitschke, 45) mehr als glücklich. Ralf (Hardy Krüger junior, 55) nutzt die Geldnot seines Sohnes weiter aus. Er verschweigt Marvin, dass die verlorenen Einnahmen aus der Fischbude bei der Polizei abgegeben wurden. Doch der erfährt schließlich davon. Marvin ist enttäuscht und sauer und will von seinem Vater nichts mehr wissen. Die "Rote Rosen"-Folge "Zusage & Zweifel" (3780) läuft am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR/ARD / Nicole Manthey