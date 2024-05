"Rote Rosen": Mo und Julius erleben eine magische Nacht

Julius (Jan Stapelfeldt, 41) lässt sich darauf ein, in Lüneburg zu bleiben. Mit neuer Hoffnung fragt er daraufhin Mo (Yunus Cumartpay, 44), ob sie ihren Gefühlen nicht endlich eine Chance geben wollen. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Mo aber weiterhin skeptisch und will sich seine Gefühle nicht eingestehen. Daher lässt er seine Wut an Julius aus. Weil der sich nicht länger hinhalten lassen will, gibt er seine Hoffnung auf ein Happy End auf und versteigert Mos "Heidesommer" für einen guten Zweck.

Erstaunlicherweise reagiert Mo getroffen davon. Er versucht allerdings das Parfüm für sich selbst zu ersteigern, sodass es zu einer vorsichtigen Annäherung zwischen den beiden Männern kommt. Doch dann bekommt Mo mit, dass Julius Lüneburg verlassen und nach Genf gehen will.

Aber das ist noch nicht alles. Neben der erfolgreichen Intrige von Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) und dem Abschied von Julius wird Mo auch noch vom Tod seines Onkels Ömer überrascht. Als er händeringend erfolglos versucht, Jördis zu erreichen, wird es zu viel - Mo erleidet eine Panikattacke.

Diese bringt ihn und Julius aber wieder näher. Nach dem Zusammenbruch erleben die beiden eine magische Nacht im Krankenhaus. Die Freude währt bei Julius aber nur kurz. Schon am nächsten Tag macht Mo wieder einen Rückzieher. Er will Jördis und seine Familie nicht aufgeben.