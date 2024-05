Liebes-Aus bei "Rote Rosen": Tina trennt sich von Ben

Tina (Katja Frenzel, 49) verrennt sich in die Idee, auszuwandern, Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) macht jedoch dicht. Er will Lüneburg nicht verlassen. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Während Tina sich mit Workshops über Wasser halten will, fordert Ben von ihr, sich eine Festanstellung zu suchen. Doch dann flattert ein Job-Angebot aus Andalusien ins Haus.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Tina davon hellauf begeistert. Am liebsten würde sie sofort ihre Sachen packen und auswandern. Aber da spielt Ben nicht mit, er möchte in Lüneburg bleiben. Die Fronten verhärten sich, sodass die beiden aufgrund des Andalusien-Konflikts ihre Beziehung infrage stellen.

In einem Gespräch rät Merle (Anja Franke, 59) ihrer Freundin, Ben mit dem Thema erst einmal in Ruhe zu lassen. Doch genau das geht nach hinten los. Denn dadurch glaubt Ben, dass die Auswanderung vom Tisch sei, und nimmt eine neue Aufgabe bei der Feuerwehr an. Wütend nimmt Tina kurzerhand ohne Rücksprache den Job in Andalusien an.

Ben ist zunehmend genervt von ihrem Alleingang und fordert Tina dazu auf, auf ihren Traum zu verzichten - ihrer Ehe zuliebe. Aber sie bringt es nicht über ihr Herz und fragt sich, warum Ben nicht einfach mitkommen kann. Die Beziehung zwischen ihnen wird auf eine harte Probe gestellt.