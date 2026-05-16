"Rote Rosen": Richard treibt seine perfide Intrige auf die Spitze
Lüneburg - Bricht sein Kartenhaus zusammen? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" kann Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) Julius (Jan Stapelfeldt, 43) für seine perfide Intrige gewinnen. Als das Liebesspiel zwischen den beiden Männern ins Wanken gerät, droht Richard aufzufliegen.
Gemeinsam können Julius und Richard einen Vortrag von Victoria (Caroline Schreiber, 64) sabotieren. Sie ist schockiert, als sie ihren manipulierten Kalender entdeckt. Geschickt sät Richard bei Aufsichtsrat Gerd (Ulrich Gebauer, 70) Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit seiner Mutter.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, geht er sogar noch weiter und verhindert einen Geschäftscoup mit Investorin Meinertzhagen. Unterstützt wird er dabei von Julius, der eine wichtige Mail löscht. Er hat seine letzten Gewissensbisse endgültig über Bord geschmissen und unterstützt Richard bei seiner perfiden Intrige.
Julius gelingt es in der Folge sogar, eine wichtige Investorin der EmKa abzuwimmeln. Victorias große Hoffnung zerbricht in tausend Scherben.
Richards Intrige erreicht mittlerweile ihren Höhepunkt. Eine Hackerin soll das Firmennetz der EmKa lahmlegen. Die Arbeit steht für mehrere Stunden still. Selbst Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 46) kommen erste Zweifel, als sie Victoria nicht erreichen kann. Ist sie etwa nicht mehr in der Lage, die Firma zu leiten?
Nach dem Server-Ausfall kämpft Lou ausgerechnet mit Richard gegen das Chaos an. Sie hat keine Ahnung, dass ihr Bruder dahintersteckt und seine eigenen Ziele verfolgt.
"Rote Rosen": Wird Julius Richard verraten?
Schließlich schickt Richard Julius vor, der beim Aufsichtsrat nach einer möglichen Ablösung von Victoria anklopft. Britta (Jelena Mitschke, 48) wird misstrauisch und hakt bei Lou nach. Könnte Richard hinter all den Problemen stecken?
Neben der beruflichen Ebene will Julius auch privat den nächsten Schritt gehen und mit Richard zusammenziehen. Der aber weicht nicht nur geschickt aus, sondern hat mit einem weiblichen Hotelgast seinen Spaß. Als jedoch das Hotel wegen eines Notalarmes gesperrt wird, droht Richard aufzufliegen.
Julius erwischt ihn beim Fremdgehen und geht auf Distanz. Plötzlich ist Richard derjenige, der kämpfen muss. Dafür geht er im "Carlas" auf die Knie und will Julius seine Wohnungsschlüssel überreichen, doch der lehnt ab. Das Vertrauen ist gebrochen.
Lou fordert Richard auf, um Julius zu kämpfen, doch der bleibt hart. An der Trennung gibt es nichts zu rütteln. Richard steht unter Schock. Ohne Julius kann er seine Intrigen gegen Victoria nicht fortfahren.
Verzweifelt versucht er, seine Liebe zurückzugewinnen, aber Julius bleibt konsequent. Er holt sogar Victoria vom Flughafen ab.
Ob er Richard bei seiner Mutter verraten wird, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR