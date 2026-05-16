"Rote Rosen": Richard treibt seine perfide Intrige auf die Spitze

Lüneburg - Bricht sein Kartenhaus zusammen? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kann Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) Julius (Jan Stapelfeldt, 43) für seine perfide Intrige gewinnen. Als das Liebesspiel zwischen den beiden Männern ins Wanken gerät, droht Richard aufzufliegen.

Richard (Florian Odendahl, 51) treibt seine Intrige gegen Victoria auf die Spitze: Er engagiert eine Hackerin, die das EmKa-Firmennetz komplett lahmlegt. © NDR

Gemeinsam können Julius und Richard einen Vortrag von Victoria (Caroline Schreiber, 64) sabotieren. Sie ist schockiert, als sie ihren manipulierten Kalender entdeckt. Geschickt sät Richard bei Aufsichtsrat Gerd (Ulrich Gebauer, 70) Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit seiner Mutter.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, geht er sogar noch weiter und verhindert einen Geschäftscoup mit Investorin Meinertzhagen. Unterstützt wird er dabei von Julius, der eine wichtige Mail löscht. Er hat seine letzten Gewissensbisse endgültig über Bord geschmissen und unterstützt Richard bei seiner perfiden Intrige.

Julius gelingt es in der Folge sogar, eine wichtige Investorin der EmKa abzuwimmeln. Victorias große Hoffnung zerbricht in tausend Scherben.

Richards Intrige erreicht mittlerweile ihren Höhepunkt. Eine Hackerin soll das Firmennetz der EmKa lahmlegen. Die Arbeit steht für mehrere Stunden still. Selbst Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 46) kommen erste Zweifel, als sie Victoria nicht erreichen kann. Ist sie etwa nicht mehr in der Lage, die Firma zu leiten?

Nach dem Server-Ausfall kämpft Lou ausgerechnet mit Richard gegen das Chaos an. Sie hat keine Ahnung, dass ihr Bruder dahintersteckt und seine eigenen Ziele verfolgt.